Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"
El expresidente de la República recomendó a Dina Boluarte que se vaya preparando para ir a Barbadillo, y así evitar que "le agarre de sorpresa".
- JNJ blinda a Gino Ríos Patio y lo mantiene en la presidencia pese a sentencia por violencia familiar
- Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gustavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"
En una entrevista con Víctor Caballero, más conocido como 'Curwen', el expresidente de la República, Martín Vizcarra se refirió a la posible encarcelación de la actual presidenta Dina Boluarte y le aconsejó que se vaya familiarizando con las instalaciones del Penal de Barbadillo, para que esté cómoda.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Hay un patio grande, va a estar cómoda. Que se vaya preparando y que no le agarre de sorpresa. (Que lleve) una frazada para el frío, que se acostumbre a los espacios pequeños", dijo Vizcarra Cornejo. Asimismo, reveló que el menú dentro del penal tiene el precio de S/8, por lo que le costaría un ahorro de dos soles a la mandataria, quien dijo anteriormente que con S/10 se podía cocinar al día. "Ella decía que se podía comer con diez solcitos, ¿no? Yo pregunté cuanto está el menú. Ocho soles. Va a tener vuelto", expresó.
PUEDES VER: Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"