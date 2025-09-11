HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

El expresidente de la República recomendó a Dina Boluarte que se vaya preparando para ir a Barbadillo, y así evitar que "le agarre de sorpresa".

Dina Boluarte cuent con 9 denuncias constitucionales ante el Congreso, que han sido suspendidas hasta el termino de su mandato. Foto: composición LR
En una entrevista con Víctor Caballero, más conocido como 'Curwen', el expresidente de la República, Martín Vizcarra se refirió a la posible encarcelación de la actual presidenta Dina Boluarte y le aconsejó que se vaya familiarizando con las instalaciones del Penal de Barbadillo, para que esté cómoda.

"Hay un patio grande, va a estar cómoda. Que se vaya preparando y que no le agarre de sorpresa. (Que lleve) una frazada para el frío, que se acostumbre a los espacios pequeños", dijo Vizcarra Cornejo. Asimismo, reveló que el menú dentro del penal tiene el precio de S/8, por lo que le costaría un ahorro de dos soles a la mandataria, quien dijo anteriormente que con S/10 se podía cocinar al día. "Ella decía que se podía comer con diez solcitos, ¿no? Yo pregunté cuanto está el menú. Ocho soles. Va a tener vuelto", expresó.

PUEDES VER: Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

