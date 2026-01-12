Minedu anuncia inicio de inscripción para contratar auxiliares de educación 2026: ¿cómo postular?

Los postulantes tienen del 12 al 16 de enero para postular a una vacante. | Foto: composición LR/ Minedu

Los postulantes tienen del 12 al 16 de enero para postular a una vacante. | Foto: composición LR/ Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) dio inicio formal al proceso de contratación de auxiliares de educación para el periodo lectivo 2026. Esta convocatoria, regulada bajo la Resolución Viceministerial N° 158-2025-MINEDU, busca incorporar a profesionales y estudiantes de educación en instituciones públicas de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Especial (EBE).

Con esta medida se permite que cada año más de 9,000 profesionales y estudiantes de Educación se incorporen al sistema educativo público.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo postular a la vacante del Minedu para auxiliares de educación?

Descarga y lee la norma que regula el proceso de contratación: LINK y completa los anexos

Revisa el cronograma regional y verifica las plazas publicadas.

Llena tu solicitud, con la modalidad nivel educativo y completa las declaraciones juradas, fírmalas, adjunta tu huella digital y adjunta los documentos solicitados.

Finalmente, postula enviado tus papeles a la mesa de partes de tu UGEL elegida.

¿Quiénes puedes postular para ser auxiliares de educación en 2026?

De acuerdo al Minedu, los participantes para una plaza deben ser titulados o estudiantes de Educación que hayan concluido, como mínimo, el sexto ciclo, para desempeñarse en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y Educación Básica Especial (inicial y primaria).

Asimismo, la institución indicó que los postulantes deben gozar de buena salud física y mental para el ejercicio de sus funciones. Mientras que la edad será menor a los de 70 años al momento de postular (una actualización respecto a límites anteriores).

De la misma forma, la documentación que presentarán serán los anexos correspondientes (6, 7, 8, 9 y 12) debidamente firmados y con huella dactilar, junto a los certificados que acrediten su puntaje.

Cronograma y modalidades de la inscripción para auxiliares de educación 2026

Según el cronograma oficial, los postulantes deben presentar su expediente de forma física o virtual (como lo disponga cada UGEL) entre el 12 y el 16 de enero. El proceso se divide principalmente en dos modalidades:

Evaluación de expedientes: donde se califica la formación académica, experiencia laboral y capacitaciones. Contratación excepcional: destinada a plazas en instituciones educativas por convenio o por propuestas específicas.

Los resultados finales y el cuadro de méritos se darán a conocer hacia el 4 de febrero, permitiendo que el personal seleccionado esté listo para el inicio del año escolar.