Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa de Martín Vizcarra, que buscaba anular el inicio del juicio oral por los presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua.
El Poder Judicial rechazó el intento del expresidente Martín Vizcarra por detener el juicio oral en su contra por presunto cobro de sobornos en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró infundado el recurso de casación presentado por su defensa, que pedía anular el proceso alegando vulneración del debido proceso.
