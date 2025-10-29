Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La Corte Suprema rechazó el recurso de Martín Vizcarra y el juicio por los presuntos sobornos en Moquegua seguirá adelante. Foto: difusión

El Poder Judicial rechazó el intento del expresidente Martín Vizcarra por detener el juicio oral en su contra por presunto cobro de sobornos en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró infundado el recurso de casación presentado por su defensa, que pedía anular el proceso alegando vulneración del debido proceso.

