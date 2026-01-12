Detienen en Cusco a padre e hijo acusados de matar a joven tras discusión por un celular perdido

La Policía Nacional del Perú detuvo a Abel Juan Coya Quispe (54) y a su hijo Abel Arnold Coya Huamán (32), por su presunta participación en el homicidio de Estanislao Flórez Cruz (30), quien fue encontrado sin vida, la tarde del último viernes en inmediaciones de la urbanización Los Incas del cercado del Cusco.

El jefe de la Divincri Cusco, coronel PNP Walter Poma, informó que tras conocerse el hecho, personal especializado realizó de inmediato las diligencias recabando evidencias, además de testimonios que permitieron reconstruir lo ocurrido.

"De acuerdo con las investigaciones, la víctima y los dos detenidos habrían estado libando licor desde el día anterior en la vivienda de los ahora investigados. Luego de retirarse, Estanislao Flórez se percató de la desaparición de su celular, por lo que regresó al inmueble para reclamarlo" manifestó el coronel.

Policía Nacional captura a sospechosos de asesinato en Cusco

Según relató el oficial, el joven golpeó la puerta e increpó a los sospechosos, momento en el que padre e hijo salieron y lo agredieron físicamente, propinándole varios golpes. Tras la violenta acción, la víctima quedó tendida cerca del predio, donde posteriormente fue hallada sin vida. Con la información obtenida, la Policía logró ubicar y capturar a ambos sospechosos, siendo intervenidos en flagrancia delictiva.

El coronel Poma precisó que los detenidos aceptaron haber agredido a la víctima y que, si bien registran antecedentes por intervenciones policiales vinculadas a violencia familiar, actualmente no cuentan con antecedentes penales vigentes.

Finalmente, se informó que el juzgado competente dictó detención preliminar por siete días contra ambos investigados, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.