Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 12 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 12 de enero

Aries

Hoy sentirás un fuerte impulso por tomar la iniciativa. En el trabajo, tus ideas serán bien recibidas si sabes expresarlas con calma. En el amor, evita la impulsividad y escucha más. Buen momento para iniciar hábitos saludables. Tu energía será alta, pero conviene canalizarla con disciplina para evitar conflictos innecesarios. Una decisión tomada hoy puede marcar el rumbo de los próximos días.

Tauro

La estabilidad que tanto buscas comienza a manifestarse. Es un día favorable para asuntos financieros y decisiones a largo plazo. En lo emocional, alguien cercano puede necesitar tu apoyo y comprensión. Mantén la paciencia ante pequeños retrasos; todo se acomodará a tu favor. Confía en tu constancia, pues será clave para lograr avances sólidos.

Géminis

La comunicación será tu mayor aliada este lunes. Conversaciones importantes pueden aclarar malentendidos del pasado. En el ámbito laboral, confía en tu creatividad. Cuida tu descanso para evitar el agotamiento mental. No disperses tu energía en demasiadas tareas al mismo tiempo. Escuchar con atención te dará información valiosa.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel, pero podrás manejarlas con madurez. Es un buen día para organizar temas del hogar o resolver asuntos familiares. En el amor, se fortalece el diálogo sincero. Dedicarte tiempo a ti mismo será fundamental para mantener el equilibrio. No cargues con problemas que no te corresponden.

Leo

Tu liderazgo natural destaca hoy. Aprovecha la jornada para avanzar en proyectos profesionales. En el amor, evita el orgullo y permite que la otra persona se exprese. La clave será el equilibrio. Una oportunidad interesante puede surgir si te mantienes atento. Reconocer errores también es una forma de crecer.

Virgo

El orden y la planificación serán fundamentales. Hoy podrás resolver pendientes que te habían generado estrés. En lo sentimental, es un buen momento para aclarar expectativas y fortalecer la confianza. No seas tan duro contigo mismo; valora lo que ya has logrado. La constancia traerá resultados visibles.

Libra

Este lunes te invita a buscar armonía entre tus responsabilidades y tu bienestar personal. Buen día para acuerdos, negociaciones y reconciliaciones. En el amor, se favorecen los gestos sinceros. Evita postergar decisiones importantes. El equilibrio comienza cuando priorizas lo esencial.

Escorpio

La intensidad emocional se transforma en determinación. Es un excelente día para tomar decisiones importantes y cerrar ciclos. En el trabajo, confía en tu intuición; en el amor, evita los celos innecesarios. Tu fuerza interior te permitirá superar cualquier obstáculo. No temas soltar lo que ya no aporta a tu vida.

Sagitario

Tu entusiasmo contagia a los demás. Hoy es ideal para planear viajes, estudios o nuevos proyectos. En lo sentimental, la sinceridad fortalecerá los lazos. Mantén los pies en la tierra. Organizar tus ideas te ayudará a concretar objetivos. Una noticia positiva puede alegrarte el día.

Capricornio

La disciplina te permitirá avanzar con paso seguro. Este lunes es productivo para asuntos laborales y financieros. En el amor, muestra tu lado más sensible; alguien valora más de lo que imaginas. No todo debe resolverse de inmediato; aprende a delegar. La perseverancia será tu mayor aliada.

Acuario

Las ideas innovadoras fluyen con facilidad. Hoy podrías encontrar soluciones diferentes a viejos problemas. En el ámbito social, se fortalecen amistades. Escucha tu intuición antes de decidir. Permítete pensar fuera de lo convencional. Un cambio inesperado puede resultar positivo.

Piscis

La sensibilidad y la empatía te acompañan durante el día. Es un buen momento para actividades creativas y espirituales. En el amor, deja que las emociones fluyan sin miedo. Confía más en tus talentos y capacidades. Un gesto de cariño puede marcar la diferencia.