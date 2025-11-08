HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Política

Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

El expresidente denunció una “arbitrariedad” por parte de la ONPE, tras ser retirado del proceso electoral. Perú Primero anunció que continuará en carrera con una nueva fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra.

ONPE retiró candidatura a la vicepresidencia de Martín Vizcarra. Foto: composición LR
ONPE retiró candidatura a la vicepresidencia de Martín Vizcarra. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró del proceso de las elecciones 2026 la candidatura de Martín Vizcarra a la vicepresidencia de Perú Primero. El exmandatario calificó la medida como una “nueva arbitrariedad” y aseguró que vulnera su derecho a participar y el de los ciudadanos a elegir libremente.

En un comunicado difundido este sábado, Vizcarra informó que su agrupación política ha presentado los recursos legales correspondientes para revertir la decisión y que continuará con una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según dijo, el objetivo es frenar lo que considera una persecución política en su contra.

Comunicado de Perú Primero sobre eliminación de la candidatura de Martín Vizcarra. Foto: difusión

Comunicado de Perú Primero sobre eliminación de la candidatura de Martín Vizcarra. Foto: difusión

El fundador de Perú Primero reafirmó que su partido no se retirará del proceso electoral. En su mensaje, anunció que asumirá la Jefatura de Campaña Nacional para recorrer el país y consolidar el respaldo ciudadano al proyecto político que lidera desde 2021.

No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, enfatizó Vizcarra, quien continúa impedido de ocupar cargos públicos por la inhabilitación impuesta por el Congreso en 2021, aunque mantiene presencia política a través de su partido.

Mario Vizcarra continúa encabezando la fórmula presidencial de Perú Primero

Tras la exclusión de Martín Vizcarra, el partido Perú Primero registró una nueva lista presidencial liderada por Mario Vizcarra, acompañado por Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta. La agrupación precisó que la decisión busca mantener la unidad interna y garantizar su participación en las elecciones 2026.

Mario Vizcarra, médico y dirigente del sur del país, ha sido uno de los principales voceros del movimiento. En declaraciones previas, señaló que su prioridad será impulsar un plan de gobierno centrado en la descentralización y la recuperación económica, dos de las banderas políticas que identifican a la agrupación.

El comunicado también ratifica que Perú Primero seguirá con su estrategia legal y política pese a los “atropellos” del sistema electoral. “El proyecto que nació del pueblo seguirá siendo del pueblo”, se lee en el pronunciamiento firmado por el exjefe de Estado.

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por el caso Vacunagate

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por su implicación en el caso Vacunagate. El documento señala que ambos habrían recibido de manera irregular dosis de la vacuna de Sinopharm durante la pandemia de la COVID-19, configurando un presunto delito de concusión.

Según la acusación, el exmandatario gestionó su inmunización y la de su entorno cercano mientras ejercía la presidencia, mientras que la exministra de Salud habría hecho lo mismo aprovechando su posición. La votación concluyó con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, lo que permitió la aprobación del informe.

El expediente será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación final antes de llegar al Pleno. De ratificarse la acusación, Vizcarra y Mazzetti enfrentarían una nueva etapa de responsabilidades políticas y judiciales por uno de los mayores escándalos de la gestión sanitaria durante la emergencia.

