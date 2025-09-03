HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO

MARTÍN VIZCARRA sale de la cárcel | Brutalidad Política con Curwen

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Hoy, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra. Ante esta situación, el expresidente se pronunció a través de sus redes sociales.

Poder Judicial ordenó la libertad de Martín Vizcarra. Foto: difusión.
Luego de que la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior resolvió liberar al expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundada la solicitud de cinco meses de prisión preventiva presentada por la Fiscalía en su contra, el exmandatario se pronunció a través de sus redes sociales, calificándola como “una corrección a un error que nunca debió haberse cometido”.

"Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse", se lee en el comunicado.

El exmandatario destacó además que a lo largo de las investigaciones ha mantenido una conducta intachable y que ha colaborado siempre con transparencia y responsabilidad. Además, señaló que seguirá ese camino porque “no temo ni a la verdad ni a la justicia”.

En sus palabras, también expresó su gratitud hacia la ciudadanía y sus allegados: “Quiero agradecer profundamente a todos los peruanos y peruanas por sus muestras de apoyo y aliento en estos días, así como al cariño y respaldo incondicional de mi familia y amigos, que me sostuvieron en los momentos más difíciles”.

Asimismo, Vizcarra afirmó que esta decisión reafirma su convicción de que la persecución política no logrará vencer la voluntad del pueblo.

Martín Vizcarra sale en libertad

Este miércoles, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior resolvió ordenar la excarcelación inmediata del expresidente Martín Vizcarra, tras rechazar la solicitud de la Fiscalía para extender su prisión preventiva.

La medida está vinculada a las investigaciones por presunto cohecho pasivo en los casos conocidos como 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en los que se le imputa daño al Estado.

Los jueces Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, responsables de la decisión, acogieron parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la resolución emitida el 13 de agosto de 2025, que había ordenado cinco meses de prisión preventiva.

Con esta decisión, la sala anuló dicha orden y dispuso la liberación del exmandatario y aclaró que esto será efectivo “siempre que no exista otra orden de prisión preventiva vigente dictada por autoridad competente”.

