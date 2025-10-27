Martín Vizcarra: expertos califican de “simbólica” su inscripción como precandidato a la vicepresidencia

Martín Vizcarra fue inscrito, esta mañana, como precandidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido político Perú Primero; pese a que mantiene tres inhabilitaciones vigentes para ejercer la función pública.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Ante esta situación, especialistas señalan que esta acción tiene un carácter más simbólico, ya que consideran que el expresidente solo podría ejercer un derecho expectante si se le concede una medida cautelar en instancias internacionales, y que únicamente en ese caso podría participar de manera efectiva; sin embargo, advierten que es poco probable que esto ocurra.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La plancha está encabezada por su hermano, Mario Vizcarra, quien postulará a la presidencia, mientras que Judith Mendoza Díaz ocupa el puesto de segunda vicepresidenta.

La secretaria nacional de juventudes del partido, Brigge Pozo Machado, presentó la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, la cual fue admitida de manera provisional el 24 de octubre por el tribunal electoral interno del partido.

El documento aclara que la candidatura de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia está condicionada a que recupere sus derechos políticos, actualmente restringidos por las inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Sin embargo, su participación dependerá de un eventual fallo internacional que pueda restituirle esos derechos dentro del cronograma electoral.

En este momento, el exmandatario espera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que debe pronunciarse sobre la medida cautelar que presentó para suspender temporalmente las tres inhabilitaciones que le impiden ejercer funciones públicas.

"Acto simbólico"

Sobre el tema, el abogado y especialista en asuntos electorales, José Manuel Villalobos, señaló a La República que el partido no debió haber inscrito a Martín Vizcarra, debido a que mantiene inhabilitaciones que le impiden postular a la función pública.

Explicó que esta acción es simbólica, porque consideran que él tendría un derecho expectante si se le concede una medida cautelar en los foros internacionales, y que solo así podría participar. "Pero ya sabemos que eso no va a suceder. Finalmente, van a inscribir al accesitario”.

Añadió que, además, el partido ya reconoce que Vizcarra no puede ser candidato a la presidencia, ya que no lo ha inscrito para ese cargo, sino únicamente para la primera vicepresidencia.

“Es algo simbólico y político, parte de la campaña, porque todavía quieren mantener la expectativa de que él pueda ser candidato. Pero ellos mismos están demostrando que no puede, porque no lo han inscrito como candidato presidencial; saben que eso no va a suceder”.

Participación sujeta a decisión internacional

Por su parte, el experto en derecho electoral, José Naupari Wong, señaló que Vizcarra y su partido están, en cierta medida, instrumentalizando el marco normativo vigente.

Explicó que, independientemente, si la situación jurídica de Vizcarra no cambia, su candidatura no podrá ser presentada de manera efectiva en diciembre. “Cuando hablamos de candidatos para la elección popular, evidentemente su candidatura no va a pasar”, agregó.

Naupari sostuvo que el partido actúa de esta manera porque realmente cree que podría revertir la situación antes del 23 de diciembre. Además, mencionó, que aunque pueda parecer contradictorio, el hecho de inscribir a Vizcarra como candidato a vicepresidente y no a la presidencia refleja cierto realismo, ya que saben que la inscripción para la presidencia no llegará a tiempo, y con esto buscan evitar quedarse sin candidato presidencial.

“Es de mal gusto presentar a alguien en las primarias sabiendo que no será inscrito. Su participación dependerá de un eventual fallo internacional que pueda restituirle sus derechos dentro del cronograma electoral. Personalmente, creo que, por cómo ha venido resolviendo el pleno del JNE, eso es poco probable”, indicó.

Sobre el cronograma, añadió que le dirán que ya venció el plazo para inscribir candidaturas a las primarias, y este sector del partido quedará fuera.

Además, Naupari planteó un escenario hipotético el que Vizcarra quisiera pelear hasta el final la opción de ser vicepresidente, con la intención de que, si obtiene una medida cautelar antes de abril o después, pueda hacer que su hermano renuncie y él sea proclamado como candidato a primer vicepresidente.

“En ese caso, si la fórmula gana la elección y Vizcarra obtiene una sentencia favorable de la Corte, podría pedir ser incorporado a la fórmula, renunciando su hermano, y ocupar el cargo. Es una salida temeraria, que a mi juicio no correspondería, pero que podría estar contemplando”.

Asimismo, el experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, señaló que Martín Vizcarra ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que, de producirse un pronunciamiento favorable, es decir, si se le concede la medida cautelar, su candidatura debería proceder, ya que se superarían los límites asociados a su inhabilitación.

Detalló que, de no admitirse la candidatura, y en el caso de que la Corte conceda la medida cautelar, podría infringirse un derecho fundamental.

“Habiendo solicitado una medida cautelar, es razonable que pueda participar en las actividades políticas, salvo que la fecha de inscripción coincida con el pronunciamiento de la Corte”, indicó.