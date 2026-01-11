Más campañas de DNI electrónico gratis: Reniec anuncia nuevos locales habilitados
Las jornadas se realizan en colaboración con municipalidades y otras instituciones, brindando atención de lunes a viernes en horarios establecidos.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que durante los meses de enero y febrero se vienen desarrollando nuevas campañas de emisión gratuita del DNI electrónico en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad, especialmente a población vulnerable.
Las jornadas se realizan en coordinación con municipalidades, DEMUNA, bibliotecas y locales comunales, y atienden de lunes a viernes en horarios establecidos por cada sede. A continuación, el listado completo de locales habilitados, con sus respectivas direcciones y horarios de atención. Está dirigido a niñas, niños y adolescentes (0 - 16 años), personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Podrá realizar trámites gratis como inscripción de DNI, renovación, duplicado y actualización de datos.
Locales habilitados para tramitar DNI electrónico gratis
Áncash
- Chimbote (Santa): Municipalidad, Jr. Enrique Palacios 321.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Amazonas
- Chachapoyas (Chachapoyas): Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Arequipa
- Arequipa (Arequipa): Municipalidad Provincial, Portal de la Municipalidad 110 (cercado).
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 3:00 p.m.
Ayacucho
- Ayacucho (Huamanga): Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín 546.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Cajamarca
- Cajamarca (Cajamarca): Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
- Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490-498, sector Morro Alto.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Huancavelica
- Huancavelica (Huancavelica): DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n, cercado.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Huánuco
- Huánuco (Huánuco): Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Ica
- Ica (Ica): Municipalidad, Av. Municipalidad s/n.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
- Ica (Ica): Registro Civil, Av. San Martín (referencia: mercado Las Palmas).
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
- Parcona (Ica): Municipalidad de Parcona, Av. John F. Kennedy 500.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Junín
- El Tambo (Huancayo): Municipalidad Distrital del Tambo, Av. Mariscal Castilla 1051.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
La Libertad
- Trujillo (Trujillo): Parque San Luis (entre Espinela y Conalinas), Polideportivo Santa Isabel (El Porvenir) y Parque Santa Edelmira (Víctor Larco).
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Lima Metropolitana
- Cercado de Lima: Casa Vecinal N.° 4, Jr. Caylloma 137.
- San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075.
- Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.
- Los Olivos: Explanada de la municipalidad.
Lunes a viernes 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
- San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331, Urb. Canto Grande.
- Independencia: DEMUNA Independencia, Av. Túpac Amaru km 4.5.
Lunes, miércoles y viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
- Comas: Municipalidad de Comas, Av. España N.° 4.
- Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel.
- San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299.
Lunes a viernes 9:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255. y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.
Lunes a viernes 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Loreto
- Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
- Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cuadra 1.
Lunes a viernes, 8:30 a.m. – 3:00 p.m.
Piura
- Piura (Piura): I.E. Sánchez Arteaga, Av. Sánchez Cerro con calle Cusco.
- Castilla (Piura): DEMUNA de Castilla, Pasaje Alfonso Ugarte 510.
Lunes a viernes, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.
Puno
- Puno (Puno): Municipalidad – OMAPED, Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
San Martín
- Banda de Shilcayo (San Martín): Local comunal, Jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite.
Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
Ucayali
- Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480. Lunes a viernes,
9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
