Sociedad

Más campañas de DNI electrónico gratis: Reniec anuncia nuevos locales habilitados

Las jornadas se realizan en colaboración con municipalidades y otras instituciones, brindando atención de lunes a viernes en horarios establecidos.

Reniec habilita nuevos locales de votación para campaña de DNI electrónico gratuito.
Reniec habilita nuevos locales de votación para campaña de DNI electrónico gratuito. | Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que durante los meses de enero y febrero se vienen desarrollando nuevas campañas de emisión gratuita del DNI electrónico en distintas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad, especialmente a población vulnerable.

Las jornadas se realizan en coordinación con municipalidades, DEMUNA, bibliotecas y locales comunales, y atienden de lunes a viernes en horarios establecidos por cada sede. A continuación, el listado completo de locales habilitados, con sus respectivas direcciones y horarios de atención. Está dirigido a niñas, niños y adolescentes (0 - 16 años), personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. Podrá realizar trámites gratis como inscripción de DNI, renovación, duplicado y actualización de datos.

PUEDES VER: Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

lr.pe

Locales habilitados para tramitar DNI electrónico gratis

Áncash

  • Chimbote (Santa): Municipalidad, Jr. Enrique Palacios 321.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Amazonas

  • Chachapoyas (Chachapoyas): Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Arequipa

  • Arequipa (Arequipa): Municipalidad Provincial, Portal de la Municipalidad 110 (cercado).
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 3:00 p.m.

Ayacucho

  • Ayacucho (Huamanga): Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín 546.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Cajamarca

  • Cajamarca (Cajamarca): Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
  • Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490-498, sector Morro Alto.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Huancavelica

  • Huancavelica (Huancavelica): DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n, cercado.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Huánuco

  • Huánuco (Huánuco): Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Ica

  • Ica (Ica): Municipalidad, Av. Municipalidad s/n.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
  • Ica (Ica): Registro Civil, Av. San Martín (referencia: mercado Las Palmas).
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
  • Parcona (Ica): Municipalidad de Parcona, Av. John F. Kennedy 500.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Junín

  • El Tambo (Huancayo): Municipalidad Distrital del Tambo, Av. Mariscal Castilla 1051.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

La Libertad

  • Trujillo (Trujillo): Parque San Luis (entre Espinela y Conalinas), Polideportivo Santa Isabel (El Porvenir) y Parque Santa Edelmira (Víctor Larco).
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Lima Metropolitana

  • Cercado de Lima: Casa Vecinal N.° 4, Jr. Caylloma 137.
  • San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075.
  • Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.
  • Los Olivos: Explanada de la municipalidad.
    Lunes a viernes 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
  • San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331, Urb. Canto Grande.
  • Independencia: DEMUNA Independencia, Av. Túpac Amaru km 4.5.
    Lunes, miércoles y viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
  • Comas: Municipalidad de Comas, Av. España N.° 4.
  • Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel.
  • San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299.
    Lunes a viernes 9:00 a.m. – 2:00 p.m.
  • Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255. y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.
    Lunes a viernes 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Loreto

  • Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.
  • Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cuadra 1.
    Lunes a viernes, 8:30 a.m. – 3:00 p.m.

Piura

  • Piura (Piura): I.E. Sánchez Arteaga, Av. Sánchez Cerro con calle Cusco.
  • Castilla (Piura): DEMUNA de Castilla, Pasaje Alfonso Ugarte 510.
    Lunes a viernes, 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Puno

  • Puno (Puno): Municipalidad – OMAPED, Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

San Martín

  • Banda de Shilcayo (San Martín): Local comunal, Jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite.
    Lunes a viernes, 8:45 a.m. – 4:00 p.m.

Ucayali

  • Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480. Lunes a viernes,
    9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

