Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Las autoridades de Antonov, la compañía ucraniana de aviones de transporte, informaron al Ministerio del Interior que son completamente falsos los documentos que presentó la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Aero Express FZE, a la que adjudicó un contrato para la construcción de una aeronave modelo An-74.

El 31 de octubre de 2025, durante el actual gobierno del presidente José Jerí, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, adjudicó el contrato por US$63,9 millones a la compañía Aero Express FZE.

Lo hizo pese a que una investigación de La República reveló que Aero Express FZE es una empresa de pantalla controlada por el ciudadano ruso Valery Paniklov, ya que el embajador ucraniano en Lima, Yuriy Polyukhovych, alertó al gobierno peruano de que el modelo An-74 había dejado de ser producido hace años por Antonov.

Después que la Contraloría detectó una serie de deficiencias durante el proceso de licitación, con el evidente propósito de orientar la contratación a favor de Aero Express FZE, recién el Ministerio del Interior se animó a consultar a la fábrica Antonov si Aero Express FZE era su representante o agente, y si le había concedido licencia o permiso para construir el modelo An-74 que había ofertado al Perú.

Un engaño advertido

Por canales diplomáticos Antonov respondió categóricamente que Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, suministró documentación falsa a las autoridades del Ministerio del Interior. También señaló que no contaba con ningún vínculo con la mencionada compañía que representa el ruso Valery Paniklov y añadió que mucho menos le ha dado permiso para fabricar un ejemplar del modelo FZE.

“Según la certificación del Servicio Estatal de Aviación de Ucrania, Antonov es el único titular legal de los derechos de propiedad intelectual sobre la documentación de diseño y de explotación de la aeronave An-74 y sus modificaciones, y no ha transferido dichos derechos de autor a nadie”, explica el director de Antonov, Yevhen Havrylov, en una carta de respuesta al Ministerio del Interior del Perú, por intermedio de la Cancillería de Ucrania.

Havrylov reporta que Antonov sólo ha extendido dos licencias para la construcción de aviones An-74, modelo que el Ministerio del Interior peruano ha contratado a Aero Express FZE, que nunca ha fabricado una aeronave de dicha características. Esta son:

-A la Empresa Estatal de Producción de Aviación de Járkov, Ucrania, pero por motivo de la invasión rusa dicho certificado ha quedado suspendido desde 2022.

-A la Empresa Federal Unitaria Estatal “Polet”, ubicada en la ciudad de Omsk, Federación de Rusia, y que construyó solamente 5 ejemplares hasta 2003.

Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, nunca recibió permiso para construir en ese país o en otro aeronaves Antonov An-74, como garantizó con engaños a la OGAF del Ministerio del Interior.

Las instalaciones de la compañía Antonov en Ucrania fueron bombardeadas por los invasores rusos. Foto: Antonov Company

Una licencia fraguada

“Informamos que al día de hoy no existen fabricantes certificados de aeronaves del tipo An-74 y que la producción de aeronaves de este tipo no es posible ni en Ucrania ni fuera de sus fronteras”, asegura el director en funciones de Antonov, Yevhen Havrylov, en la misiva que ha recibido el Ministerio del Interior.

Sin embargo, Valery Paniklov, el ruso que maneja Aero Expres FZE, llegó a escribir a las autoridades peruanas que contaba con documentos suscritos por el director de Antonov, Sergei Bychkov, que le otorgaba luz verde para construir el modelo An-74 en cualquier parte del mundo.

“El hecho de que Antonov Company no esté fabricando el modelo AN-74 en Ucrania en nada tiene relación con la posibilidad de esa misma aeronave pueda ser fabricada por otro licenciatario en otro territorio (en este caso por Aero Express FZE en Emiratos Árabes Unidos)”, escribió Panikov.

Y añadió: “Somos fabricantes autorizados del avión An-74, pues adquirimos dicha condición de Antonov, según consta en la Carta de

Autorización suscrita por el Gerente General Sergei Bychkov”.

Nada de esto era cierto. Panikov fabricó la carta de Bychkov.

“La ‘carta de autorización para trabajos de fabricación y modificación de la aeronave AN-74’, presuntamente emitida por Antonov a favor de la empresa Aero Express FZE,

es una falsificación completa. No cumple con las normas vigentes de formalización de la documentación de Antonov, ni con la legislación vigente de Ucrania, ni en la forma ni en el contenido”, resalta el director de la empresa ucraniana, Yevhen Havrylov.

Por si fuera poco, anota: “Cabe señalar que la firma en el membrete de la carta del director general Bychkov no es auténtica, ya que este ejerció las funciones de director general solo hasta abril de 2022, y no hasta el ‘9 de noviembre de 2022’”, como expresó Panikov.

“Sobre la base de lo expuesto, afirmamos que la empresa Aero Express FZE no tiene ninguna autorización de Antonov para la producción, modernización ni la realización de trabajos de certificación en aeronaves del tipo An-74, y no dispone de las capacidades técnicas para llevar a cabo este tipo de actividades”, concluye el director de la fábrica ucraniana de aeronaves.

Fragmento de la carta del director de Antonov, Yevhen Havrylov, al Ministerio del Interior peruano. Foto: Antonov Company

Quiénes son los responsables

La carta del director de Antonov expone que la OGAF del Ministerio del Interior adjudicó el contrato de US$63,9 millones a Aero Express FZE para la fabricación de una aeronave An-74 a sabiendas de que se trataba de una compañía de papel registrada en Emiratos Árabes Unidos y no construye ni siquiera un juguete.

Cualquier funcionario público medianamente informado sabe que la Federación Rusia invadió Ucrania en 2022, por lo que debió haber activado las alarmas cuando una compañía instalada en Emiratos Árabes Unidos, en este caso Aero Express FZE, representada por un empresario de nacionalidad rusa, ofreció fabricar un avión An-74 que es un modelo exclusivo de la compañía Antonov.

¿Cómo es posible que el ciudadano ruso Valery Paniklov, cuyo país destruyó las instalaciones de Antonov durante la guerra, propone al Perú la venta de un avión modelo An-74, precisamente salido de la fábrica de dicha compañía ucraniana?

La adquisición se gestó durante el periodo del exministro del Interior, Juan José Santiváñez y fue consumada por funcionarios de su entorno, el exjefe de la OGAF, Ronnie Matienzo Mendoza.

Sospechosamente, a los pocos días de asumir funciones, el 31 de octubre del año pasado Matienzo otorgó el contrato a Aero Express FZE y muy poco después, el 14 de noviembre del año pasado, renunció al cargo.