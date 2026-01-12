HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

La empresa ucraniana fabricante de la aeronave comunicó oficialmente al gobierno peruano que la compañía Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, a la que contrató por US$63,9 millones para construir un avión de transporte modelo An-74, ha presentado documentos fraguados y que nunca le dio licencia para fabricar ni una tuerca.

Antonov informó al gobierno peruano que el modelo An-74 ya no lo fabrica desde 2003 y que no le ha dado licencia a nadie para hacerlo. Foto: Antonov Company
Antonov informó al gobierno peruano que el modelo An-74 ya no lo fabrica desde 2003 y que no le ha dado licencia a nadie para hacerlo. Foto: Antonov Company | Policía Nacional del Perú | PNP

Las autoridades de Antonov, la compañía ucraniana de aviones de transporte, informaron al Ministerio del Interior que son completamente falsos los documentos que presentó la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Aero Express FZE, a la que adjudicó un contrato para la construcción de una aeronave modelo An-74.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El 31 de octubre de 2025, durante el actual gobierno del presidente José Jerí, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, adjudicó el contrato por US$63,9 millones a la compañía Aero Express FZE.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lo hizo pese a que una investigación de La República reveló que Aero Express FZE es una empresa de pantalla controlada por el ciudadano ruso Valery Paniklov, ya que el embajador ucraniano en Lima, Yuriy Polyukhovych, alertó al gobierno peruano de que el modelo An-74 había dejado de ser producido hace años por Antonov.

Después que la Contraloría detectó una serie de deficiencias durante el proceso de licitación, con el evidente propósito de orientar la contratación a favor de Aero Express FZE, recién el Ministerio del Interior se animó a consultar a la fábrica Antonov si Aero Express FZE era su representante o agente, y si le había concedido licencia o permiso para construir el modelo An-74 que había ofertado al Perú.

Aero Express FZE presentó una carta de autorización falsa atribuida al exdirector de Antonov, Sergei Bychkov. Foto: Antonov Company

Aero Express FZE presentó una carta de autorización falsa atribuida al exdirector de Antonov, Sergei Bychkov. Foto: Antonov Company

PUEDES VER: Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

lr.pe

Un engaño advertido

Por canales diplomáticos Antonov respondió categóricamente que Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, suministró documentación falsa a las autoridades del Ministerio del Interior. También señaló que no contaba con ningún vínculo con la mencionada compañía que representa el ruso Valery Paniklov y añadió que mucho menos le ha dado permiso para fabricar un ejemplar del modelo FZE.

“Según la certificación del Servicio Estatal de Aviación de Ucrania, Antonov es el único titular legal de los derechos de propiedad intelectual sobre la documentación de diseño y de explotación de la aeronave An-74 y sus modificaciones, y no ha transferido dichos derechos de autor a nadie”, explica el director de Antonov, Yevhen Havrylov, en una carta de respuesta al Ministerio del Interior del Perú, por intermedio de la Cancillería de Ucrania.

Havrylov reporta que Antonov sólo ha extendido dos licencias para la construcción de aviones An-74, modelo que el Ministerio del Interior peruano ha contratado a Aero Express FZE, que nunca ha fabricado una aeronave de dicha características. Esta son:

-A la Empresa Estatal de Producción de Aviación de Járkov, Ucrania, pero por motivo de la invasión rusa dicho certificado ha quedado suspendido desde 2022.

-A la Empresa Federal Unitaria Estatal “Polet”, ubicada en la ciudad de Omsk, Federación de Rusia, y que construyó solamente 5 ejemplares hasta 2003.

Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos, nunca recibió permiso para construir en ese país o en otro aeronaves Antonov An-74, como garantizó con engaños a la OGAF del Ministerio del Interior.

Las instalaciones de la compañía Antonov en Ucrania fueron bombardeadas por los invasores rusos. Foto: Antonov Company

Las instalaciones de la compañía Antonov en Ucrania fueron bombardeadas por los invasores rusos. Foto: Antonov Company

PUEDES VER: Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

lr.pe

Una licencia fraguada

“Informamos que al día de hoy no existen fabricantes certificados de aeronaves del tipo An-74 y que la producción de aeronaves de este tipo no es posible ni en Ucrania ni fuera de sus fronteras”, asegura el director en funciones de Antonov, Yevhen Havrylov, en la misiva que ha recibido el Ministerio del Interior.

Sin embargo, Valery Paniklov, el ruso que maneja Aero Expres FZE, llegó a escribir a las autoridades peruanas que contaba con documentos suscritos por el director de Antonov, Sergei Bychkov, que le otorgaba luz verde para construir el modelo An-74 en cualquier parte del mundo.

“El hecho de que Antonov Company no esté fabricando el modelo AN-74 en Ucrania en nada tiene relación con la posibilidad de esa misma aeronave pueda ser fabricada por otro licenciatario en otro territorio (en este caso por Aero Express FZE en Emiratos Árabes Unidos)”, escribió Panikov.

Y añadió: “Somos fabricantes autorizados del avión An-74, pues adquirimos dicha condición de Antonov, según consta en la Carta de
Autorización suscrita por el Gerente General Sergei Bychkov”.

Nada de esto era cierto. Panikov fabricó la carta de Bychkov.

“La ‘carta de autorización para trabajos de fabricación y modificación de la aeronave AN-74’, presuntamente emitida por Antonov a favor de la empresa Aero Express FZE,
es una falsificación completa. No cumple con las normas vigentes de formalización de la documentación de Antonov, ni con la legislación vigente de Ucrania, ni en la forma ni en el contenido”, resalta el director de la empresa ucraniana, Yevhen Havrylov.

Por si fuera poco, anota: “Cabe señalar que la firma en el membrete de la carta del director general Bychkov no es auténtica, ya que este ejerció las funciones de director general solo hasta abril de 2022, y no hasta el ‘9 de noviembre de 2022’”, como expresó Panikov.

“Sobre la base de lo expuesto, afirmamos que la empresa Aero Express FZE no tiene ninguna autorización de Antonov para la producción, modernización ni la realización de trabajos de certificación en aeronaves del tipo An-74, y no dispone de las capacidades técnicas para llevar a cabo este tipo de actividades”, concluye el director de la fábrica ucraniana de aeronaves.

Fragmento de la carta del director de Antonov, Yevhen Havrylov, al Ministerio del Interior peruano. Foto: Antonov Company

Fragmento de la carta del director de Antonov, Yevhen Havrylov, al Ministerio del Interior peruano. Foto: Antonov Company

PUEDES VER: Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

lr.pe

Quiénes son los responsables

La carta del director de Antonov expone que la OGAF del Ministerio del Interior adjudicó el contrato de US$63,9 millones a Aero Express FZE para la fabricación de una aeronave An-74 a sabiendas de que se trataba de una compañía de papel registrada en Emiratos Árabes Unidos y no construye ni siquiera un juguete.

Cualquier funcionario público medianamente informado sabe que la Federación Rusia invadió Ucrania en 2022, por lo que debió haber activado las alarmas cuando una compañía instalada en Emiratos Árabes Unidos, en este caso Aero Express FZE, representada por un empresario de nacionalidad rusa, ofreció fabricar un avión An-74 que es un modelo exclusivo de la compañía Antonov.

¿Cómo es posible que el ciudadano ruso Valery Paniklov, cuyo país destruyó las instalaciones de Antonov durante la guerra, propone al Perú la venta de un avión modelo An-74, precisamente salido de la fábrica de dicha compañía ucraniana?

La adquisición se gestó durante el periodo del exministro del Interior, Juan José Santiváñez y fue consumada por funcionarios de su entorno, el exjefe de la OGAF, Ronnie Matienzo Mendoza.

Sospechosamente, a los pocos días de asumir funciones, el 31 de octubre del año pasado Matienzo otorgó el contrato a Aero Express FZE y muy poco después, el 14 de noviembre del año pasado, renunció al cargo.

Notas relacionadas
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

LEER MÁS
Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encapuchado y sin registros oficiales: José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Encapuchado y sin registros oficiales: José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

LEER MÁS
Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

LEER MÁS
Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

LEER MÁS
José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025