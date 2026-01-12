HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Copamiento fujimorista del Estado es casi total | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero: conductores anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, aseguró que el 80% de conductores son extorsionados desde los últimos años en la capital limeña.

El gremio de conductores confirmó la fecha para la paralización en Lima y Callao
El gremio de conductores confirmó la fecha para la paralización en Lima y Callao | Composición LR

Ante la ola de criminalidad, ataques y asesinatos contra el sector de transportistas, el gremio de conductores confirmó que el paro en Lima y Callao se realizará este 14 de enero y comenzará a las 00:00 horas. Así lo informó el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, tras reunirse con el presidente de la República, José Jerí, en Lince.

“Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días. Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público”, declaró Ojeda en conferencia de prensa.

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Representantes de transportistas anunciaron medidas para este 14 de enero. Foto: Silvana Quiñonez

Representantes de transportistas anunciaron medidas para este 14 de enero. Foto: Silvana Quiñonez

Transportistas anuncian medidas para 14 de enero

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, indicó que, para el miércoles 14 de enero, transportistas de Lima y Callao organizarán marchas pacíficas y suspenderán sus actividades durante 24 horas, como parte de la lucha contra el sicariato y las extorsiones que afectan al sector desde hace varios años. “Buscamos recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, la ciudadanía y los conductores”, expresó el vocero.

Con respecto al resto de empresas de transporte, Ojeda recalcó que cada una podrá decidir libremente si se suma o no a las movilizaciones. No obstante, hizo un llamado a considerar la actual situación de inseguridad que atraviesa el país. “No estamos en conflicto. Lo que debemos hacer es unirnos en todos los sentidos (...) tanto usuarios como conductores estamos cansados”, afirmó el representante.

Empresas que acatarán el paro de transportistas

De acuerdo con Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, aproximadamente 22.000 unidades dejarán de operar el 14 de enero. "Si vamos a reclamar, es porque todos estamos afectados. Hay un clamor popular. Por ello nos hemos juntado todos los gremios de Lima y se ha movido la fecha, entendiendo este pedido y reclamo al derecho a la vida", precisó Vargas.

Entre las empresas de transporte figuran las siguientes:

  • La 50 (San Sebastián)
  • Santa Catalina
  • Cristo Pachacamilla (y Cristo de Pachacámac)
  • Nueva América
  • Huáscar (Línea R28, que ya se encuentra paralizada tras ataques en Lurín)
  • Edilberto Ramos
  • El Urbanito
  • Rápido y Nuevo Perú

