Política

Martín Vizcarra en audiencia que busca anular su prisión preventiva: "No me fugaré, no me alisaré y no me autoeliminaré"

Durante la audiencia que podría dejarlo en libertad, el expresidente aseguró que está dispuesto a enfrentar a la justicia y mostró su rechazo a la justificación del Poder Judicial contra su arraigo laboral.

Martín Vizcarra aparece en audiencia que busca anular su prisión preventiva. Foto: captura Justicia TV
Martín Vizcarra aparece en audiencia que busca anular su prisión preventiva. Foto: captura Justicia TV

Este viernes 29 de agosto, durante la audiencia de apelación que busca revocar los 5 meses de prisión preventiva en su contra, el expresidente Martín Vizcarra tomó la palabra para expresar su desacuerdo con los argumentos de la Fiscalía respecto a su arraigo laboral. Como se recuerda, en la resolución que ordenó su encarcelamiento, el magistrado señaló que “su contrato de trabajo es cuestionable”, motivo por el cual consideró que el exmandatario no contaba con suficientes arraigos.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Es un trabajo en una empresa familiar, soy ingeniero civil con 40 años de experiencia, ¿cómo no voy a dar un servicio? La objeción es que un familiar no puede contratar a otro familiar, esa es la justificación para no tener consistencia en el arraigo laboral. He aceptado estoicamente la prisión porque sé que al final primará la justicia. Siempre digo: no me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Yo afrontaré la justicia y no voy a traicionar a los millones de peruanos que creen en mí", sostuvo.

PUEDES VER: Jaime Chincha sobre propuesta de Santiváñez para reabrir 'El Frontón': "No hay duda que es una cortina de humo"

lr.pe

En esa misma línea, Vizcarra mostró su disconformidad con las declaraciones por parte de directivos de constructoras quienes, según menciona, van afrontando sus procesos en libertad.

Cabe resaltar que durante el desarrollo de la audiencia que dictó su prisión preventiva, el fiscal Germán Juárez argumentó las coimas de 2.3 millones de soles que habría recibido el expresidente por parte de las constructoras. Juárez dijo que las empresas ICCGSA y Obrainsa le entregaron dinero a Vizcarra por medio de intermediarios y que esto terminó con el favorecimiento en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Se ha cambiado la sentencia de muchos empresarios que han aceptado su culpa desde Odebrecht, Graña y Montero, millones de soles de pérdida para el Estado y ni un solo empresario ha pisado la cárcel ni tienen una condena. Sin embargo, yo estoy ahorita en la cárcel, sufriendo injustamente sin sentencia el problema de estar privado de la libertad", puntualizó.

PUEDES VER: Policías de la red de Santiváñez amenazan a testigos

lr.pe
