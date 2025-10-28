La periodista Rosa María Palacios comentó en su programa de hoy la inscripción de Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia por su partido, Perú Primero. “Han tomado esta decisión y no lo proponen como presidente porque si lo tachan, se cae toda la lista. Pero sabemos que Vizcarra ni siquiera puede aparecer como segundo vicepresidente porque ha sido inhabilitado tres veces por el Congreso y, además, para el Jurado Nacional de Elecciones, ni siquiera es militante (...) Y si su hermano Mario resultara presidente, podría terminar indultando a Martín Vizcarra”, infirió la periodista.

Palacios añadió que, pese a la inhabilitación del exmandatario y a que su hermano y precandidato a la presidencia, Mario Vizcarra, no resulta muy conocido aún, esta lista no deja de ser importante dentro de la próxima contienda política. Es la primera vez que se presentan como candidatos y se observa un “endose” entre dos hermanos dentro de una lista a la Presidencia de la República, lo que, sin duda, refleja una estrategia pensada para ganar relevancia y apoyo en la batalla electoral.

Asimismo, manifestó que los propios enemigos de Martín Vizcarra fueron quienes le dieron relevancia política, y uno de sus mayores “pecados” fue disolver el Parlamento, tal como lo hizo también Alberto Fujimori. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, la disolución fue constitucional. “Los presidentes que disuelven Congresos son siempre queridos en el Perú porque esta es una institución detestada”, explicó Palacios.

La conductora de ‘Sin guion’ señaló que, al margen de todo, hoy en el imaginario popular, Martín Vizcarra es percibido como “el único que puede cerrar un Congreso díscolo, que no deja gobernar”. Por esta razón, el expresidente se ha convertido en el “enemigo número uno de los diez partidos que están en el poder”.

Finalmente, Palacios comentó que, más allá de la inhabilitación en su contra y el rechazo de algunos sectores, la figura de Martín Vizcarra ha sido favorecida por el hecho de haber quedado como víctima. La periodista explicó que el electorado percibe a Vizcarra como alguien con quien puede conectar y que, pese a sus desaciertos y obstáculos legales, representa a alguien que se enfrentó a un Parlamento corrupto y bloqueador.