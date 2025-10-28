HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     
Política

Rosa María Palacios: “Un eventual gobierno de su hermano podría terminar indultando a Martín Vizcarra”

La conductora de ‘Sin guion’ explica el impacto político de la precandidatura de Martín Vizcarra y la conexión entre su inhabilitación y una posible victoria de su hermano Mario Vizcarra.

La periodista habla sobre la estrategia de los hermanos Vizcarra. Foto: composición LR
La periodista habla sobre la estrategia de los hermanos Vizcarra. Foto: composición LR

La periodista Rosa María Palacios comentó en su programa de hoy la inscripción de Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia por su partido, Perú Primero. “Han tomado esta decisión y no lo proponen como presidente porque si lo tachan, se cae toda la lista. Pero sabemos que Vizcarra ni siquiera puede aparecer como segundo vicepresidente porque ha sido inhabilitado tres veces por el Congreso y, además, para el Jurado Nacional de Elecciones, ni siquiera es militante (...) Y si su hermano Mario resultara presidente, podría terminar indultando a Martín Vizcarra”, infirió la periodista.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Palacios añadió que, pese a la inhabilitación del exmandatario y a que su hermano y precandidato a la presidencia, Mario Vizcarra, no resulta muy conocido aún, esta lista no deja de ser importante dentro de la próxima contienda política. Es la primera vez que se presentan como candidatos y se observa un “endose” entre dos hermanos dentro de una lista a la Presidencia de la República, lo que, sin duda, refleja una estrategia pensada para ganar relevancia y apoyo en la batalla electoral.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

lr.pe

Asimismo, manifestó que los propios enemigos de Martín Vizcarra fueron quienes le dieron relevancia política, y uno de sus mayores “pecados” fue disolver el Parlamento, tal como lo hizo también Alberto Fujimori. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, la disolución fue constitucional. “Los presidentes que disuelven Congresos son siempre queridos en el Perú porque esta es una institución detestada”, explicó Palacios.

La conductora de ‘Sin guion’ señaló que, al margen de todo, hoy en el imaginario popular, Martín Vizcarra es percibido como “el único que puede cerrar un Congreso díscolo, que no deja gobernar”. Por esta razón, el expresidente se ha convertido en el “enemigo número uno de los diez partidos que están en el poder”.

Finalmente, Palacios comentó que, más allá de la inhabilitación en su contra y el rechazo de algunos sectores, la figura de Martín Vizcarra ha sido favorecida por el hecho de haber quedado como víctima. La periodista explicó que el electorado percibe a Vizcarra como alguien con quien puede conectar y que, pese a sus desaciertos y obstáculos legales, representa a alguien que se enfrentó a un Parlamento corrupto y bloqueador.

Notas relacionadas
Roberto Burneo tras inscripción de Martín Vizcarra: "Evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga"

Roberto Burneo tras inscripción de Martín Vizcarra: "Evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga"

LEER MÁS
Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

LEER MÁS
¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

LEER MÁS
“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

LEER MÁS
José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

LEER MÁS
Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025