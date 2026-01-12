HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Copamiento fujimorista del Estado es casi total | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

Imágenes difundidas por la Municipalidad de Lima retratan a la congresista Kira Alcarraz (no agrupada) quitándole el celular a un fiscalizador del SAT durante una intervención.

Kira Alcarraz fue captada golpeando a un trabajador del SAT. Foto: Captura
Kira Alcarraz fue captada golpeando a un trabajador del SAT. Foto: Captura

Un video inédito de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) revela cómo la congresista Kira Alcarraz (no agrupada) agredió físicamente a un trabajador del Sistema de Administración Tributaria (SAT) durante una intervención realizada cerca del puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder, la parlamentaria golpeó al fiscalizador cuando este se disponía a remolcar con una grúa su camioneta, la cual registraba una deuda por papeletas.

En ese contexto, el fiscalizador registró con su teléfono lo que ocurría durante la intervención cuando la parlamentaria bajó del auto para evitar que la grúa se lleve su camioneta luego de haberlo enganchado para llevarlo al depósito. En su grabación, se aprecia que el trabajador dijo: "Bueno, al parecer acá hay abuso de poder, abuso de autoridad".

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

"Deja de estar hablando tonterías, ¿cuál abuso de poder? Ya, ¿qué mie...da estás hablando tú? Porquerías que no son. Ya, deja de estar hablando tonterías", exclamó Alcarraz y le quitó el teléfono al trabajador.

Otro colaborador del SAT le recordó a la parlamentaria que se encontraban grabando los incidentes, y ella gritaba "tampoco me puedes grabar", mientras forcejeaba con el trabajador.

"La señora estaba un poco alterada, energúmena, me tiró tres bofeteadas y me arranchó mi celular", contó Juan Carlos de la Vía, trabajador del SAT.

Pero eso no es todo. Según las imágenes difundidas, la parlamentaria habría llamado a un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de evitar la intervención de su auto ante un agente policial que también presenciaba los hechos. "Acá le paso con el efectivo, porque eso es lo que él aduce. (..) A ver, por favor", dijo.

En otro momento, cuando el fiscalizador le increpa a Alcarraz por haberlo golpeado, ella le responde: "Dios mío, ¿qué? ¿Qué te he hecho? Wow, pasa por médico legista si te he agredido".

Al ser abordada por la prensa sobre su reacción ante lo ocurrido con el trabajador del SAT, Alcarraz atinó a responder en reiteradas ocasiones: "Sigan mintiendo (…) no voy a responder".

PUEDES VER: Primero la Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

El SAT informó que el vehículo fue trasladado al depósito y la deuda fue fraccionada.

Otro antecedente

En octubre pasado, una periodista de Contracorriente preguntó a Alcarraz sobre la contratación de Diana de la Cruz Flores, pareja de su hijo, en un puesto de confianza dentro de su despacho. Ante esto, la legisladora reaccionó de manera alterada y profirió expresiones intimidatorias contra la reportera.

"Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared (…) Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva", expresó.

Comisión de Ética evaluará este lunes denuncia de oficio por agresión a trabajador del SAT

Este lunes 12 de enero, la Comisión de Ética del Congreso evaluará una denuncia de oficio contra la congresista no agrupada Kira Alcarraz, por la presunta agresión a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo en San Juan de Miraflores.

En este contexto, el grupo de trabajo presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) programó para las 4 de la tarde de este lunes 12 de enero la evaluación de una denuncia de oficio relacionada con este caso. La sesión se llevará a cabo en la sala 3 "Luis Bedoya Reyes" del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Además, en la agenda de la Comisión de Ética se incluirá la reconsideración de la votación sobre la denuncia de oficio contra la congresista Alcarraz por una presunta falta ética en perjuicio de la periodista Marycielo Del Castillo.

