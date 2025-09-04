HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

El expresidente Martín Vizcarra será excarcelado del penal Barbadillo tras revocarse su prisión preventiva por el Poder Judicial.

Simpatizantes llegan a los exteriores del penal Barbadillo para aguardar la salida del expresidente. Foto: composición LR
Simpatizantes llegan a los exteriores del penal Barbadillo para aguardar la salida del expresidente. Foto: composición LR

El expresidente Martín Vizcarra será excarcelado en las próximas horas del penal Barbadillo, luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva impuesta en su contra, ordenada el 13 de agosto por el juez Jorge Tamariz en relación con los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, al considerar que la Fiscalía no logró acreditar la falta de arraigo laboral ni familiar ni justificar debidamente la medida extraordinaria, por lo que ordenó su liberación inmediata y el retorno a una comparecencia simple, mientras sigue siendo investigado por los presuntos delitos que se le imputan.

Martín Vizcarra: ÚLTIMAS NOTICIAS

08:35
4/9/2025

Martín Vizcarra abandonará penal de Barbadillo en las próximas horas

El expresidente Martín Vizcarra saldrá en libertad luego de que el Poder Judicial declarara infundado el pedido de 5 meses de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Simpatizantes se empiezan a concentrar en exteriores de Barbadillo. Hay una convocatoria para las 9:00 a.m. Aún no llega defensa de expresidente peruano, tampoco familiares.

Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR

