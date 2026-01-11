Encapuchado y sin registros oficiales: José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte. Foto: captura de pantalla/Punto Final

Llegó en el cofre y encapuchado. La noche del 26 de diciembre José Jerí se reunió con el empresario chino chino Zhihua Yang en un chifa en San Borja por un plazo de hora y media, reveló un reportaje de Punto Final. Desde Presidencia confirmaron dicho encuentro y aseguraron que el objetivo fue conversar sobre el Día de la amistad Perú-China.

Asimismo, Presidencia precisó que el mandatario acudió encapuchado para evitar que le pidan fotografías.