Copamiento fujimorista del Estado es casi total | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Futuro de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se decidirá el 15 de enero: JNE revisará apelaciones de tachas

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará las apelaciones de las tachas contra los candidatos presidenciales de Perú Primero y Renovación Popular con miras a las Elecciones 2026.

Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá el futuro de las candidaturas presidenciales de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra este jueves 15 de enero. El grupo de trabajo encabezado por el presidente de la institución, Roberto Burneo, analizará las apelaciones contra las tachas de los postulantes de Renovación Popular y Perú Primero en una audiencia pública.

La audiencia pública virtual está programada para las 8:30 de la mañana. En dicha sesión se analizará primero la apelación presentada por Perú Primero, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas contra Vizcarra por contar con una sentencia por peculado en su pasado.

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

