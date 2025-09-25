HOYSuscripcion LR Focus

Política

MTC denunciará a Martín Vizcarra por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

El ministro César Sandoval indicó que la denuncia incluye a exfuncionarios de Martín Vizcarra implicados en la anulación del contrato del aeropuerto de Chinchero en 2017.

El ministro César Sandoval anunció la medida en contra de Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli. Foto: composición LR
El ministro César Sandoval anunció la medida en contra de Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli. Foto: composición LR

La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentará una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra por la deuda de 100 millones de dólares que el Estado debe asumir tras el arbitraje internacional del caso Kuntur Wasi. Según el titular del sector, César Sandoval, el perjuicio se originó por la resolución unilateral del contrato del aeropuerto de Chinchero en 2017, cuando Vizcarra era ministro de esta entidad y Fiorella Molinelli ocupaba el viceministerio.

Sandoval explicó que la medida alcanzará también a una veintena de funcionarios de la gestión de Vizcarra, quienes habrían tenido participación directa en la suscripción y posterior ruptura del acuerdo con el consorcio Kuntur Wasi. El arbitraje fue resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que determinó la responsabilidad del Estado peruano y ordenó el pago de la millonaria compensación.

"He tomado la decisión de decirle al Perú que es responsable de esa deuda y empieza por el expresidente Martín Vizcarra, por su exviceministra, y hay una veintena de funcionarios que van a tener que responder por esa deuda que es injusta y que ha sido trabajada y que seguramente los jueces y los fiscales en su momento, en el procedimiento que se tiene que desarrollar, van a encontrar las responsabilidades", precisó.

El representante del MTC sostuvo que la denuncia no busca únicamente sanciones penales, sino también el reconocimiento de daños y perjuicios contra los exfuncionarios implicados. Por ello, se remitirá el caso a la Procuraduría Anticorrupción para que se impulsen las acciones que correspondan.

El ministro añadió que, hasta el momento, el Estado no ha desembolsado dinero alguno a Kuntur Wasi, pese al fallo adverso. Aseguró que se optó primero por investigar y denunciar a los responsables antes de ejecutar cualquier pago. "Cuando entré en mayo había voces que pedían pagar, pero yo dije, primero voy a investigar, voy a denunciar y voy a dar a conocer al pueblo peruano quiénes han generado estos 100 millones que sale de los bolsillos de cada uno de los peruanos”, indicó.

El caso Kuntur Wasi y el aeropuerto de Chinchero

El consorcio Kuntur Wasi, integrado por la empresa argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, obtuvo en 2014 la concesión para construir y operar el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. Sin embargo, el contrato fue anulado en 2017 por decisión del Ejecutivo, que argumentó incumplimientos en el financiamiento y falta de garantías en la ejecución del proyecto.

Tras la cancelación, Kuntur Wasi recurrió al arbitraje internacional y el CIADI determinó que la terminación fue arbitraria, obligando al Perú a pagar alrededor de 100 millones de dólares como compensación. El incumplimiento de este pago llevó a que el tribunal arbitral de San Diego declarara al país en rebeldía, lo que generó preocupación por posibles sanciones adicionales.

Hoy, a más de siete años de la resolución del contrato, el aeropuerto de Chinchero registra menos del 40% de avance, según cifras oficiales del propio MTC.

