La Asociación de AFP detalló la ampliación del plazo para registrar las solicitudes del retiro extraordinario hasta el lunes 19 de enero del 2026. Cabe resaltar, que el cronograma de retiros establecía un 'periodo libre', del 4 de diciembre del 2025 al 18 de enero del 2026, que era considerado como la última oportunidad para que los afiliados puedan presentar su solicitud de retiro y accedan hasta a 4 UIT de sus fondos previsionales. De esta forma, los aportantes pueden realizar el trámite sin restricciones debido a que este proceso no toma en cuenta el último dígito ni la letra del DNI.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Retiro AFP: amplían plazo para solicitar el retiro extraordinario hasta el 19 de enero de 2026

La ampliación de la fecha límite para el retiro extraordinario responde a una decisión administrativa. El cronograma original señalaba que el plazo máximo era el domingo 18 de enero. No obstante, debido a que el sistema no admite registros durante el fin de semana, se dispuso extender el plazo hasta el lunes 19 de enero con el fin de facilitar el trámite a los afiliados.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

Monto máximo sube a S/ 22.000 tras cambio por nueva UIT

Para este 2026, se incrementará el monto máximo disponible para retirar de la AFP debido a la actualización del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció que para el año 2026 la UIT sea de S/5.500, cifra superior a los S/ 5.350 que estuvieron vigentes en 2025.

De esta forma, el tope del retiro extraordinario sube de S/21.400 a S/22.000, lo que significa S/600 adicionales para quienes presenten su solicitud bajo el nuevo valor vigente. Así mismo, según el Reglamento de la SBS (Resolución N.º 03444-2025) sostiene que el valor aplicable es el que rige en la fecha en que se presenta la solicitud, criterio clave para definir el monto final del retiro.

En ese sentido, quienes ingresen su pedido en enero de 2026 podrán retirar hasta S/22.000, mientras que los afiliados que realizaron el trámite hasta el 31 de diciembre de 2025 quedan sujetos al tope anterior de S/21.400. Además, el desembolso de las 4 UIT se efectuará en cuatro armadas mensuales de hasta S/5.500 cada una, iniciándose el primer pago a los 30 días de presentada la solicitud y los siguientes cada 30 días calendario.

¿Cómo registrar el retiro AFP?

Tal como en procesos anteriores, los afiliados a las AFP deberán registrar su solicitud de retiro a través de la página web de su respectiva administradora, para lo cual es recomendable contar previamente con el DNI, la contraseña web y el número de una cuenta bancaria.

Además, es importante saber a qué AFP se pertenece, información que puede verificarse en la plataforma de la SBS ingresando el número de DNI, nombres y apellidos completos.