Mario Vizcarra sobre indultar a Dina Boluarte si cayera presa: "Tendría que ver si ha delinquido"

El candidato a la vicepresidencia por Perú Primero evitó condenar los presuntos delitos de Dina Boluarte y dijo que “habría que ver si ha delinquido” antes de pensar en un indulto. La expresidenta enfrenta investigaciones por violación de derechos humanos, corrupción y enriquecimiento ilícito.

El hermano del expresidente Martín Vizcarra mencionó que también indultaría a otros exmandatarios. Foto: composición LR
Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y aspirante a la vicepresidencia del Perú en las elecciones 2026, generó controversia al declarar que solo evaluaría un posible indulto a Dina Boluarte “si ha delinquido”. Sus palabras son interpretadas como una defensa encubierta hacia una exmandataria investigada por graves delitos y acusaciones de corrupción que marcaron su gestión.

La afirmación ha sido criticada por relativizar la responsabilidad de Boluarte, quien enfrenta procesos fiscales por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias y violación de derechos humanos por las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.

Vladimir Cerrón anuncia su candidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

"Habría primero que ver si ha delinquido (…) Se hablan muchas cosas, pero habría que ver si realmente delinquió y si realmente va a ser procesada y tomada presa", mencionó durante una entrevista en el streaming Brutalidad Política.

El gobierno de Dina Boluarte ha sido uno de los más cuestionados de los últimos años. Además de las más de 50 muertes registradas por la Defensoría del Pueblo durante la represión policial y militar, la Fiscalía investiga la procedencia de relojes de lujo y joyas no declaradas —el llamado Rolexgate—, así como presuntos favores a empresarios cercanos a su entorno familiar. Los escándalos de uso irregular de bienes del Estado y la opacidad en la contratación de abogados para su defensa también agravaron su situación judicial.

En ese contexto, la declaración de Mario Vizcarra resulta controvertida, pues omite los hechos y procesos que vinculan directamente a Boluarte con casos de corrupción y otros presuntos delitos.

José Luna Gálvez confirma precandidatura presidencial y ficha a abogado de Betssy Chávez en su fórmula

PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

Los candidatos reciclados de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, César Vásquez, Santiváñez y más

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Vladimir Cerrón anuncia su candidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Rutas de Lima volverá a cobrar peajes desde este 2 de noviembre en la Panamericana Sur

José Luna Gálvez confirma precandidatura presidencial y ficha a abogado de Betssy Chávez en su fórmula

El 'ministro del amor' entra en carrera: Mariano González anuncia su postulación presidencial para 2026

Tomás Gálvez remueve a fiscales: sale encargada de caso Cuellos Blancos y fiscal que investigó plagio de Patricia Benavides

César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

