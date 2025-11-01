Mario Vizcarra sobre indultar a Dina Boluarte si cayera presa: "Tendría que ver si ha delinquido"

El hermano del expresidente Martín Vizcarra mencionó que también indultaría a otros exmandatarios. Foto: composición LR

El hermano del expresidente Martín Vizcarra mencionó que también indultaría a otros exmandatarios. Foto: composición LR

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y aspirante a la vicepresidencia del Perú en las elecciones 2026, generó controversia al declarar que solo evaluaría un posible indulto a Dina Boluarte “si ha delinquido”. Sus palabras son interpretadas como una defensa encubierta hacia una exmandataria investigada por graves delitos y acusaciones de corrupción que marcaron su gestión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La afirmación ha sido criticada por relativizar la responsabilidad de Boluarte, quien enfrenta procesos fiscales por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias y violación de derechos humanos por las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vladimir Cerrón anuncia su candidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

"Habría primero que ver si ha delinquido (…) Se hablan muchas cosas, pero habría que ver si realmente delinquió y si realmente va a ser procesada y tomada presa", mencionó durante una entrevista en el streaming Brutalidad Política.

El gobierno de Dina Boluarte ha sido uno de los más cuestionados de los últimos años. Además de las más de 50 muertes registradas por la Defensoría del Pueblo durante la represión policial y militar, la Fiscalía investiga la procedencia de relojes de lujo y joyas no declaradas —el llamado Rolexgate—, así como presuntos favores a empresarios cercanos a su entorno familiar. Los escándalos de uso irregular de bienes del Estado y la opacidad en la contratación de abogados para su defensa también agravaron su situación judicial.

En ese contexto, la declaración de Mario Vizcarra resulta controvertida, pues omite los hechos y procesos que vinculan directamente a Boluarte con casos de corrupción y otros presuntos delitos.