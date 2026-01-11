Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

El Pronabec es una entidad adscrita al Minedu y está encargada de brinda apoyo educativo a los jóvenes. | Foto: Andina/Pronabec/Composición LR

El Pronabec es una entidad adscrita al Minedu y está encargada de brinda apoyo educativo a los jóvenes. | Foto: Andina/Pronabec/Composición LR

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó la publicación de los resultados de la etapa de preselección del concurso Beca 18-2026, realizada el jueves 8 de enero. Con esta difusión oficial, miles de postulantes ya pueden verificar si continúan en carrera por una de las becas integrales destinadas a estudios superiores.

La relación publicada corresponde a los postulantes que superaron la fase de preselección y que, a partir de este punto, se encuentran habilitados para participar en la siguiente etapa del concurso. Esta fase define quiénes podrán postular a una beca que cubre los costos académicos y no académicos establecidos en las bases.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Cómo consultar la lista de preseleccionados de Beca 18-2026 en la plataforma de Pronabec

La consulta de resultados se habilitó únicamente a través de los canales digitales oficiales del Pronabec. El acceso es virtual y no tiene ningún costo para los postulantes.

Para verificar si formas parte de la lista de preseleccionados, debes:

Ingresar al portal oficial del concurso Beca 18 del Pronabec.

Dirigirte a la sección correspondiente a resultados de preselección.

Revisar la lista publicada con los nombres de los postulantes aptos.

Solo quienes figuren en esta relación podrán continuar con la Etapa de Selección, la cual se desarrollará conforme al cronograma establecido por la entidad.

El organismo recomienda a los postulantes mantenerse atentos a las fechas del cronograma actualizado y evitar recurrir a enlaces no oficiales, utilizando únicamente los portales institucionales para la consulta de resultados y comunicados.

Pronabec detalla el proceso de publicación de resultados de la preselección Beca 18

El Pronabec informó que la preselección se realizó aplicando un orden de mérito, calculado a partir de los puntajes obtenidos en la evaluación correspondiente y el cumplimiento de condiciones priorizables definidas en las bases del concurso.

Durante esta fase se consideraron, entre otros aspectos:

El puntaje obtenido en la evaluación de preselección.

La acreditación de condiciones priorizables, cuando correspondía.

El cumplimiento de los requisitos generales y específicos por modalidad.

Tras la publicación de resultados, los preseleccionados deberán cumplir un requisito adicional para postular a la etapa final: haber ingresado a una institución de educación superior elegible para iniciar estudios en el año académico correspondiente. El Pronabec continuará difundiendo información oficial mediante su portal institucional y canales de atención autorizados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.