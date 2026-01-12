Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Gianmarco tiene actualmente 55 años y es uno de los músicos peruanos más reconocidos en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram.

Gianmarco vivió un peculiar momento durante una caminata que realizaba junto a su pareja, Juliana Molina, por Estados Unidos. En ese contexto, el influencer ‘Vinsvision’, conocido por entrevistar de manera espontánea a personas en plena vía pública, se encontró con el artista nacional y, en un primer momento, lo elogió por la vestimenta que llevaba.

Sin embargo, el creador de contenido desconocía a quién tenía enfrente. Fue entonces cuando el propio intérprete de ‘Te mentiría’ le explicó a qué se dedicaba: “Yo soy músico”, comentó. Por esa razón, el influencer sacó su celular y le pidió que le dijera su nombre para buscarlo en Instagram y corroborar si era cierto lo que decía.

Influencer extranjero no reconoce a Giamarco y músico reacciona

‘Vinsvision’ decidió entrevistar a una persona al azar y, para sorpresa de muchos, el elegido fue Gianmarco, quien caminaba tranquilamente junto a su pareja. En un inicio, el influencer destacó la polera que llevaba el músico: “Esa es una sudadera genial”, le comentó, a lo que el cantante respondió con un agradecimiento.

Motivado por la curiosidad, el creador de contenido le preguntó de qué trataba la prenda, ya que el logo y color llamaron su atención. Gianmarco le explicó que se trataba de la marca de su estudio musical, lo que despertó aún más la intriga en el entrevistador: “¿A qué te dedicas tú?”, consultó.

El peruano reaccionó de manera tranquila ante su pregunta y no se hizo problemas en revelarle que es músico, generando la sorpresa en el influencer, quien le preguntó qué tipo de música hacía e incluso sacó su celular para escuchar una de sus canciones y comprobar si decía la verdad. Fue entonces cuando el artista nacional le sugirió que lo busque en Instagram: “Soy Gianmarco”, respondió en inglés al ser consultado por su nombre. Tras verificar su perfil, el influencer lo siguió, le agradeció y ambos se despidieron de manera cordial.

El video se hizo viral rápidamente, pues muchos usuarios peruanos se mostraron sorprendidos de que el influencer extranjero no reconociera a Gianmarco, ganador de varios Latin Grammy por su trayectoria musical.