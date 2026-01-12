Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”
El popular creador de contenido sacó su celular para comprobar que Gianmarco realmente era músico, luego de haberlo abordado en las calles de Estados Unidos para preguntarle inicialmente por su vestimenta.
- Conciertos Gratis en SJL 2026: horarios para ver a Son del Duke, La Bella Luz, La Única Tropical, Yarita Lizeth y otros artistas
- Jorge Benavides lanza promo con imitaciones de Donald Trump y Nicolás Maduro en su regreso a Panamericana TV
Gianmarco vivió un peculiar momento durante una caminata que realizaba junto a su pareja, Juliana Molina, por Estados Unidos. En ese contexto, el influencer ‘Vinsvision’, conocido por entrevistar de manera espontánea a personas en plena vía pública, se encontró con el artista nacional y, en un primer momento, lo elogió por la vestimenta que llevaba.
Sin embargo, el creador de contenido desconocía a quién tenía enfrente. Fue entonces cuando el propio intérprete de ‘Te mentiría’ le explicó a qué se dedicaba: “Yo soy músico”, comentó. Por esa razón, el influencer sacó su celular y le pidió que le dijera su nombre para buscarlo en Instagram y corroborar si era cierto lo que decía.
TE RECOMENDAMOS
ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
PUEDES VER: Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato
Influencer extranjero no reconoce a Giamarco y músico reacciona
‘Vinsvision’ decidió entrevistar a una persona al azar y, para sorpresa de muchos, el elegido fue Gianmarco, quien caminaba tranquilamente junto a su pareja. En un inicio, el influencer destacó la polera que llevaba el músico: “Esa es una sudadera genial”, le comentó, a lo que el cantante respondió con un agradecimiento.
Motivado por la curiosidad, el creador de contenido le preguntó de qué trataba la prenda, ya que el logo y color llamaron su atención. Gianmarco le explicó que se trataba de la marca de su estudio musical, lo que despertó aún más la intriga en el entrevistador: “¿A qué te dedicas tú?”, consultó.
El peruano reaccionó de manera tranquila ante su pregunta y no se hizo problemas en revelarle que es músico, generando la sorpresa en el influencer, quien le preguntó qué tipo de música hacía e incluso sacó su celular para escuchar una de sus canciones y comprobar si decía la verdad. Fue entonces cuando el artista nacional le sugirió que lo busque en Instagram: “Soy Gianmarco”, respondió en inglés al ser consultado por su nombre. Tras verificar su perfil, el influencer lo siguió, le agradeció y ambos se despidieron de manera cordial.
El video se hizo viral rápidamente, pues muchos usuarios peruanos se mostraron sorprendidos de que el influencer extranjero no reconociera a Gianmarco, ganador de varios Latin Grammy por su trayectoria musical.