HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio? | Foto: composición LR

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, lunes 12 de enero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de enero?

Scotiabank

  • Compra: S/3.250
  • Venta: S/3.514

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.310
  • Venta: S/3.420

Interbank

  • Compra: S/3.342
  • Venta: S/3.387

BCP

  • Compra: S/3.355
  • Venta: S/.367
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Ni el peso chileno ni el sol: Estas son las 3 monedas latinas que se fortalecerán frente al dólar en 2026

Ni el peso chileno ni el sol: Estas son las 3 monedas latinas que se fortalecerán frente al dólar en 2026

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

Economía

Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025