Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques
- Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 12 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio? | Foto: composición LR
Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, lunes 12 de enero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de enero?
Scotiabank
- Compra: S/3.250
- Venta: S/3.514
Banco de la Nación
- Compra: S/3.310
- Venta: S/3.420
Interbank
- Compra: S/3.342
- Venta: S/3.387
BCP
- Compra: S/3.355
- Venta: S/.367