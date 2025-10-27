Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido político Perú Primero; mientras que su hermano Mario Vizcarra encabezará la plancha presidencia tras ser incluido como el precandidato presidencial. En tanto, Judith Mendoza Díaz los acompaña en la segunda vicepresidencia.

Brigge Pozo Machado, secretaria nacional de juventudes de Perú Primero, presentó la inscripción ante tribunal electoral del partido político. De esta manera se incluyó, además, una lista de suplentes que la preside Jorge Meléndez Celis, exministro de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de Martín Vizcarra.

Carlos Illanes Calderón, coronel en retiro de la Fuerza Aérea lo acompaña a la primera vicepresidencia; en tanto, Grethel Callo Paye, con pasado en el partido del APRA y excandidata de Alianza para el Progreso fue inscrita para la segunda vicepresidencia.

Por su parte, César Figueredo, secretario general de Perú Primero buscaría una curul en el Congreso como pre candidato a senador por Lima. Asimismo Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo, y el propio Mario Vizcarra estarían tentando llegar al Parlamento.

En la actualidad, Martín Vizcarra no puede participar como candidato en los próximos comicios electorales por las tres inhabilitaciones que le interpuso el Congreso de la República; no obstante, el expresidente aguarda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare fundado la medida cautelar que presentó para revertir dichas sanciones.

Si bien por un lado se encuentra la sanción del Congreso, el exjefe de Estado también afronta la lectura de la sentencia por las presuntas coimas durante la ejecución de las obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando se desempeñó como gobernador regional. La Fiscalía pide 15 años de prisión por el presunto delito de colusión en agravio al Estado.

Dato

Una reciente encuesta de Ipsos aplicada en este mes de octubre colocó a Mario Vizcarra en el segundo lugar con 8% de respaldo. El primer lugar lo obtuvo Rafael López Aliaga con el 10% y el tercero lo ocupó Keiko Fujimori con el 6%.