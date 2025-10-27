HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Captan a asesor cortándole las uñas a congresista Lucinda Vásquez | FUERTE Y CLARO con Manuela Camacho

Política

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Mario Vizcarra fue inscrito por Perú Primero como el precandidato presidencial. En la actualidad, Martín Vizcarra está inhabilitado de ejercer la función pública por lo que espera que la Corte IDH revierta sus sanciones.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente, figuró en la última encuesta de Ipsos. Foto: composición Jazmin Ceras/ LR.
Mario Vizcarra, hermano del expresidente, figuró en la última encuesta de Ipsos. Foto: composición Jazmin Ceras/ LR.

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido político Perú Primero; mientras que su hermano Mario Vizcarra encabezará la plancha presidencia tras ser incluido como el precandidato presidencial. En tanto, Judith Mendoza Díaz los acompaña en la segunda vicepresidencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Brigge Pozo Machado, secretaria nacional de juventudes de Perú Primero, presentó la inscripción ante tribunal electoral del partido político. De esta manera se incluyó, además, una lista de suplentes que la preside Jorge Meléndez Celis, exministro de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de Martín Vizcarra.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Carlos Illanes Calderón, coronel en retiro de la Fuerza Aérea lo acompaña a la primera vicepresidencia; en tanto, Grethel Callo Paye, con pasado en el partido del APRA y excandidata de Alianza para el Progreso fue inscrita para la segunda vicepresidencia.

PUEDES VER: Susy Díaz será precandidata como diputada al Congreso en 2026 por Somos Perú

lr.pe

Por su parte, César Figueredo, secretario general de Perú Primero buscaría una curul en el Congreso como pre candidato a senador por Lima. Asimismo Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo, y el propio Mario Vizcarra estarían tentando llegar al Parlamento.

En la actualidad, Martín Vizcarra no puede participar como candidato en los próximos comicios electorales por las tres inhabilitaciones que le interpuso el Congreso de la República; no obstante, el expresidente aguarda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare fundado la medida cautelar que presentó para revertir dichas sanciones.

PUEDES VER: Candidatos presidenciales tendrán seguridad del Estado desde el 23 de diciembre

lr.pe

Si bien por un lado se encuentra la sanción del Congreso, el exjefe de Estado también afronta la lectura de la sentencia por las presuntas coimas durante la ejecución de las obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando se desempeñó como gobernador regional. La Fiscalía pide 15 años de prisión por el presunto delito de colusión en agravio al Estado.

Dato

Una reciente encuesta de Ipsos aplicada en este mes de octubre colocó a Mario Vizcarra en el segundo lugar con 8% de respaldo. El primer lugar lo obtuvo Rafael López Aliaga con el 10% y el tercero lo ocupó Keiko Fujimori con el 6%.

Notas relacionadas
Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

Mario Vizcarra, Keiko Fujimori, López Aliaga y más: los candidatos presidenciales que iran al CADE 2025

LEER MÁS
Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

Vizcarra tras confirmarse que PNP asesinó a Eduardo Ruiz: "Deben retirar a Jerí, un gobierno de muerte no es de reconciliación"

LEER MÁS
Martín Vizcarra participará de la marcha del 15 de octubre: "José Jerí se tiene que ir"

Martín Vizcarra participará de la marcha del 15 de octubre: "José Jerí se tiene que ir"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025