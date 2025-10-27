HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

La figura insignia del partido Perú Primero es Martín Vizcarra, sin embargo, no será él quien se postule a la presidencia en las Elecciones 2026 sino su hermano, Mario Vizcarra. 

Mario Vizcarra es el precandidato presidencial de Perú Primero. Foto: composición LR
La figura insignia del partido Perú Primero es Martín Vizcarra, sin embargo, no será él quien se postule a la presidencia en las Elecciones 2026 sino su hermano, Mario Vizcarra.

De Martín se sabe mucho. Fue expresidente en el periodo desde el 23 de marzo de 2018 hasta el 9 de noviembre de 2020, fecha en la que fue vacado por el Congreso por su "incapacidad moral permanente". En agosto de este año pasó 21 días en prisión preventiva como parte del proceso en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Si bien la orden judicial fue de 5 meses, finalmente se revocó la medida y sustituyó por comparecencia con restricciones.

PUEDES VER: Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

A pesar que acumula tres inhabilitaciones vigentes dictadas por el Congreso en distintos periodos, Perú Primero lo inscribió como precandidato a la primera vicepresidencia. La fórmula presidencial, además, incluye a Mario Vizcarra Cornejo como candidato a la Presidencia y Judith Carla Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.

Inicialmente, Mario Vizcarra no era una figura pública, sin embargo, su presencia se hizo usual en los medios de comunicación durante el proceso judicial contra su hermano. Los días que el expresidente estuvo en prisión preventiva, fue Mario quien salió en su defensa ante la prensa.

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra

Mario Vizcarra Cornejo es un empresario que ha mantenido un perfil más reservado, centrado en sus actividades en el sector privado, particularmente en el ámbito de la construcción y los servicios.

Durante los años en que Martín Vizcarra asumió cargos públicos —primero como gobernador regional de Moquegua y luego como presidente—, el nombre de Mario Vizcarra apareció en algunos informes periodísticos que señalaban su participación en empresas familiares del grupo Vizcarra. Dichas compañías habían tenido contratos con entidades estatales antes y durante el paso de su hermano por el poder.

Aunque su vinculación empresarial ha sido objeto de observación mediática, Mario Vizcarra no ha ocupado cargos políticos ni ha tenido participación directa en la gestión pública.

PUEDES VER: El otro Vizcarra: una conversación con Mario Vizcarra, el hermano del expresidente voceado para ser candidato presidencial

lr.pe

El partido de los Vizcarra, que en su ideario afirma sustentarse “en los principios humanistas y democráticos para abordar la problemática social, política y económica del Perú”. Según Mario Vizcarra, la agrupación se ubica en el centro del espectro político.

“Nuestra ubicación en el espectro es de centro. Si se quiere analizar desde el lado económico, estamos algo más cercanos a la derecha porque respetamos e incentivamos la inversión privada. Ya lo hemos demostrado, Martín lo hizo. (…) Tenemos que aceptar, recibir y promover la pequeña, mediana y gran inversión privada a través de diversos programas. (…) Pero también tenemos algo de izquierda, en el sentido de que buscamos el respeto a los derechos laborales, la protección del trabajador y la prohibición de los monopolios que afectan a las grandes mayorías”, declaró a La República.

