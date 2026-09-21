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Sociedad

Puno: dos adolescentes desaparecen tras el naufragio de una embarcación en el lago Titicaca

La nave, que transportaba arena hacia la isla Amantaní, sufrió el accidente cerca de las 3:30 p.m. Un joven de 13 años logró sobrevivir, pero los otros dos menores permanecen sin ser localizados.

Familiares de los adolescentes piden que se intensifiquen las labores de búsqueda en el lago Titicaca, exigiendo a las autoridades que mantengan la operación hasta hallar a los jóvenes desaparecidos.
Familiares de los adolescentes piden que se intensifiquen las labores de búsqueda en el lago Titicaca, exigiendo a las autoridades que mantengan la operación hasta hallar a los jóvenes desaparecidos.Foto: composición LR/Difusión
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Dos adolescentes de 17 y 15 años permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación ocurrido alrededor de las 3:30 de la tarde del sábado 19 de septiembre en el sector Llachón, distrito de Capachica, región Puno. La nave se encontraba en aguas del lago Titicaca cuando sufrió el accidente mientras se dirigía hacia la isla Amantaní.

La embarcación transportaba arena fina y tenía tres ocupantes al momento del naufragio. Un adolescente de 13 años logró sobrevivir al accidente, mientras que los otros dos menores no han sido ubicados hasta la última información disponible. Luego de la emergencia se iniciaron las labores de búsqueda en la zona.

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Naufragio ocurrió cuando la embarcación trasladaba arena hacia Amantaní

El accidente ocurrió en el sector Llachón, en Capachica, cuando la nave que trasladaba arena fina sufrió el naufragio en el lago Titicaca. De acuerdo con la información disponible, el objetivo del viaje era llegar hasta la isla Amantaní, ubicada en el lago.

Tras el incidente, uno de los tres ocupantes, de 13 años, consiguió sobrevivir. En cambio, los adolescentes de 17 y 15 años quedaron desaparecidos luego de que la embarcación naufragara. Hasta el momento señalado en el reporte, las autoridades no habían confirmado oficialmente el hallazgo de ninguno de los dos.

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Familiares piden mantener el operativo hasta encontrar a los adolescentes

La incertidumbre por el paradero de ambos jóvenes llevó a sus familiares a solicitar que se refuercen las acciones desplegadas en el lago Titicaca. Pidieron a las autoridades e instituciones a cargo del operativo que no suspendan los trabajos hasta obtener resultados. El llamado también fue recogido por medios de comunicación de la región, mientras continúan las acciones para esclarecer lo ocurrido durante el naufragio.

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