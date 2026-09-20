Gobierno reasigna cargos de 23 oficiales de la PNP: Revoredo es removido como jefe de la Dirincri

El Gobierno peruano oficializó mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN una reforma estructural y funcional de la Policía Nacional que redefine el perfil, las jerarquías y las funciones de los oficiales y altos mandos, que incluye la remoción del general Víctor Revoredo Farfán, de la Dirección de Investigación Criminal a la Dirección de Asuntos Internacionales.

Con esta medida, el comando de la PNP tratará de adaptar su labor a los desafíos actuales. La nueva normativa no solo redefine el perfil de la institución, sino que establece una reorganización operativa y administrativa.

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El Ministerio del Interior aprobó así la reasignación en el cargo de 23 oficiales de la PNP por la "causal de necesidad del servicio" con costo y sin costo para el Estado.

Sobre el Revoredo, la resolución dispone su traslado desde la Dirincri hacia Dirección de Asuntos Internacionales (DIRASINT), órgano encargado de la cooperación policial internacional, entre otras tareas. Fuentes de la Comandancia General revelaron que se trata de una reasignación y no de un pase a retiro.

Revoredo fue designado jefe de la Dirincri el pasado 29 de diciembre, durante el gobierno de José María Balcázar, y asumió el cargo el 1 de enero de este año, tras prestar servicio como jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP.

La referida resolución suprema publicada el domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano dispuso que el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien fue jefe de la Región Policial La Libertad, pase a la dirección de la Dirincri.

Destacó por sus investigaciones y capturas de miembros de las organizaciones criminales Tren de Aragua y Los Pulpos, sin embargo, en las últimas semanas fue cuestionado por el aumento de las extorsiones y homicidios.

Además, fue criticado por un aparente operativo erróneo en el marco de la captura de los presuntos responsables del secuestro de Jenss Lara Tantaquilla que terminó con el asesinato de cuatro personas, el 30 de agosto, en Trujillo.

Su remoción se da en medio del asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo” quien denunció un supuesto atentado contra su vida y responsabilizó al oficial.

No obstante, tras el crimen, la PNP capturó a quien sería el autor material Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, quien tendrá que confesarlo todo.

OTROS CAMBIOS

En la resolución figuran otros cambios fundamentales, como el del general Franco Moreno Panta, quien pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía (Dirinv).

La del general Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, quien pasa de la Dirección de Turismo a la Dirección de Administración; la del general Javier Edward Infante Revilla, quien pasa de la Dirección de Seguridad del Estado a la Dirección de Operaciones Especiales; así como la del general Julio César Becerra Cámara, quien deja la Dirección de Investigación para pasar a la Dirección de Investigación Criminalística.

Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (Comoppol) para pasar a la Dirección de la Inspectoría General.

De igual manera, el general Manuel Elías Lozada Morales fue removido del cargo de director nacional de investigación criminal para pasar a la dirección del Comoppol.

Otro cambio relevante es el del general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales para pasar a la jefatura de la Región Policial Lima Centro.

También se dispuso que Olger Benavides Ponce de León pase de la Inspectoría General a la jefatura de la Región Policial Callao, mientras que Marco Antonio Conde Cuéllar, quien ocupaba ese último cargo, pasa a la Inspectoría General.

Asimismo, Leiby Antonio Huamán Daza fue reasignado de la Dirección de Administración de la Dirección Nacional de Investigación Criminalística a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos; mientras que Antonio Marcelino Loreño Beltrán pasa de la Dirección de Desarrollo Humano a la Dirección de Seguridad del Estado.

Como se recuerda, el 15 de septiembre, el Ejecutivo aceptó la renuncia del teniente general Óscar Arriola Delgado para pasar a la situación de retiro y dio por concluida su designación como comandante general de la Policía.

Ese mismo día se designó al teniente general Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP.

López anunció que evaluaría el rendimiento y la productividad de los directores de las distintas dependencias policiales.

En total, son 20 generales de la Policía y tres tenientes generales los que han sido reasignados a otras dependencias policiales, "acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal, la misma que se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio, orientada al cumplimiento eficaz de la misión institucional".