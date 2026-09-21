Lluvias en el sur provocan huaico en el kilómetro 316 de la Costanera Sur entre Tacna y Moquegua
Las lluvias han afectado a Tacna, Moquegua y Arequipa, con precipitaciones continuas registradas durante más de 10 horas, causando deslizamientos y aniegos en diversas áreas.
Un huaico de grandes proporciones restringió este lunes 21 de septiembre el tránsito en la vía Costanera Sur, carretera que conecta las regiones de Moquegua y Tacna. El deslizamiento se registró durante las primeras horas del día en el kilómetro 316+500, en territorio tacneño, tras las lluvias intensas que afectan la costa sur del país.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, tras conocerse la emergencia, se iniciaron trabajos de limpieza en la zona y se habilitó un carril para permitir el desplazamiento de vehículos. Provías Nacional mantiene maquinaria en el lugar para recuperar la transitabilidad, mientras se coordina apoyo con el Gobierno Regional de Tacna y el Consorcio Vial Sama.
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Huaico restringe el tránsito en la Costanera Sur y Provías trabaja para recuperar la vía
La emergencia ocasionó una restricción parcial del tránsito en el tramo afectado de la Costanera Sur. Los equipos desplegados realizan labores para retirar el material acumulado y restablecer las condiciones de circulación en ambos sentidos de la carretera.
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Mientras continúan los trabajos, el MTC pidió a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal encargado de atender la emergencia. La vía ya había presentado otra interrupción parcial el domingo 20 de septiembre, cuando un deslizamiento afectó el kilómetro 68.5, en el sector denominado Quebrada de Burros, también en Tacna.
Lluvias intensas dejan deslizamientos y afectan a Tacna, Moquegua y Arequipa
Las lluvias de ligera a moderada intensidad se presentan en la costa sur desde el domingo 20 y, según el pronóstico del Senamhi, continuarán hasta este martes 22 de septiembre. La entidad informó que durante este lunes Tacna acumuló 4.1 milímetros de lluvia por metro cuadrado, mientras que Camaná, en Arequipa, registró 6.6 milímetros.
En Tacna, Moquegua y Arequipa, las precipitaciones se extendieron durante más de 10 horas continuas. En Camaná, la lluvia intensa provocó aniegos en varias calles y afectó algunas viviendas, mientras que en Tacna los deslizamientos registrados en la vía Costanera Sur generaron restricciones para el tránsito vehicular.