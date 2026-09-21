Wang Zhanfeng, empresario chino, dejó su próspero negocio hotelero en 1983 para restaurar el ecosistema de Youyu, en Shanxi, impulsando un proyecto de reforestación durante más de cuatro décadas. | Composición LR/People's Daily/ChatGPT

Wang Zhanfeng, empresario chino, dejó su próspero negocio hotelero en 1983 para restaurar el ecosistema de Youyu, en Shanxi, impulsando un proyecto de reforestación durante más de cuatro décadas. | Composición LR/People's Daily/ChatGPT

En 1983, el empresario chino Wang Zhanfeng abandonó la prosperidad de su negocio hotelero para retornar a Youyu, su localidad natal en la provincia de Shanxi. Impulsado por el deseo de sanar un área azotada por la erosión en el norte de China, inició una ambiciosa tarea de restauración ambiental que transformaría la región por completo.

Aquella iniciativa privada se convirtió en un proyecto colectivo de varias generaciones contra la desertificación. Tras más de cuatro décadas, el antiguo paraje dominado por la arena, el viento y la aridez luce renovado gracias a constantes jornadas de forestación, así como a métodos enfocados en la conservación del terreno y el uso óptimo del agua.

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¿Por qué un empresario chino abandonó su hotel para reforestar Youyu en 1983?

Wang Zhanfeng disfrutaba de prosperidad económica gracias a su negocio hotelero cuando, en 1983, decidió dejar aquella labor para regresar a Shipaogou, el valle de su infancia golpeado por la degradación ambiental. Con el objetivo firme de sanar las laderas erosionadas y castigadas por la escasez de vegetación, el emprendedor invirtió parte de sus capitales privados para recuperar el terreno fértil de la cuenca.

Wang Zhanfeng, empresario chino, dejó su exitoso negocio hotelero en 1983 para regresar a Youyu. Foto: People's Daily

Aquel proyecto personal se alineó con un programa oficial de Youyu que encomendó la restauración de microcuencas dañadas a unas 3.900 familias. Esta estrategia buscaba revertir décadas de desierto e infertilidad, pues a finales de los años 1940 la cobertura forestal apenas alcanzaba un crítico 0,3%, mientras la erosión destruía cultivos y poblados enteros.

Para vencer la aridez de la montaña, Wang habitó temporalmente en una choza rústica e instaló diques artesanales que frenaban las corrientes de agua y retenían la humedad del suelo. Mediante prueba y error con diversas plantas, el pionero logró identificar las especies más resistentes, consolidando un método efectivo para devolver la vida al ecosistema local.

Con el tiempo, la masa forestal del condado creció del 0,3% a cerca del 57%, evidenciando un exitoso modelo sostenible de restauración ambiental en el norte de China documentado por la ONU. Foto: People's Daily

¿Cómo logró Youyu transformar sus montañas áridas en un oasis ecológico?

La mutación ambiental de Shipaogou forma parte de un ambicioso plan ecológico iniciado en Youyu durante 1956, cuando más de 1.000 pobladores sembraron cerca de 90.000 ejemplares arbóreos. Aunque los vendavales iniciales destruyeron múltiples brotes, la comunidad perfeccionó sus métodos de fijación de arena para asegurar el arraigo vegetal. Ese esfuerzo colectivo sentó las bases de una restauración histórica contra la desertificación.

Durante más de cuatro décadas, Zhanfeng impulsó esta tarea mediante la recuperación de suelos de regadío, la siembra de frutales como albaricoqueros y la construcción de reservas hídricas. De aquel modo, un terreno árido plagado de rocas y grietas mutó hacia un ecosistema balanceado entre bosques y zonas agrícolas productivas. Su labor individual consolidó un modelo sostenible de referencia regional.

La foto muestra la mano de Wang Zhanfeng. Foto: Diario del Pueblo en línea/Wang Fan

A nivel territorial, la masa forestal del condado pasó del 0,3% a rozar el 57%, un avance documentado por el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD). "El resultado actual no corresponde únicamente al esfuerzo de Wang Zhanfeng, sino a una política continuada durante generaciones en la que participaron residentes, familias y autoridades locales", detalla el registro oficial sobre este histórico proyecto ambiental.