Luis Galarreta sobre la desaprobación de Keiko Fujimori: "No vamos a gobernar por encuestas"

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta,, restó importancia a la desaprobación de la presidenta Keiko Fujimori y aseguró que el Gobierno no condicionará sus decisiones a los resultados de las encuestas. Según el estudio más reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la presidenta registra un 49% de rechazo a la manera en que lidera su gestión, y tan solo un 37% de la población aprueba su desempeño.

"Nosotros vamos a seguir trabajando y la expectativa de la gente va a tener que ver en la medida que avance el Gobierno de la presidenta Fujimori. Puede bajar a 30, puede subir a 48, puede... O sea, nosotros no vamos a gobernar por encuestas", señaló.

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"Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y son reformas estructurales de verdad en la salud; también, romper con esta corrupción que ha habido en algunos sectores, la incapacidad", agregó Galarreta para Exitosa.

El jefe del gabinete también defendió el rumbo que está tomando la administración de Fujimori y sostuvo que las críticas a la presidenta provienen de distintos sectores políticos, pese al aumento de crimen y homicidios. Según explicó, algunos cuestionaron desde el inicio la conformación del gabinete, mientras que otros esperaban que la mandataria siguiera el estilo de gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

"Yo veo, por el lado político, críticas del día uno. A algunos no les gustaron los ministros, a los de la DBA no les gustaban. ‘Ah, esos son caviares, eso no debería de estar’. Al otro lado no le gustaba que... O sea, no les gusta si Keiko no es como el presidente Fujimori. Algunos se han quedado descolocados porque pensaban que iba a haber este autoritarismo, iba a patear el tablero", sostuvo.

Galarreta se excusa en problemas estructurales del Ejecutivo

Galarreta también afirmó que el Ejecutivo enfrenta problemas estructurales en distintos sectores, aunque señaló que la seguridad ciudadana ocupa el primer lugar en la agenda del Gobierno; sin embargo, no se han visto medidas concretas en ese sector. En esa línea, mencionó las deficiencias en educación, salud e infraestructura y puso como ejemplo las dificultades que existen ante bloqueos de carreteras.

"El Perú atraviesa problemas estructurales serios. Has hablado de educación también hace un rato, salud, la infraestructura en el país. Es decir, se cae un poco de un cerro, bloquea la carretera y no hay por dónde pasar. El Perú tiene serios problemas estructurales a los que nos estamos enfrentando desde el día uno. La seguridad es el principal y es el primero, digamos, que está en agenda, pero definitivamente lo que estamos viendo nosotros como Gobierno, el Gobierno de la presidenta Fujimori, es encontrar esos puntos que tú has señalado", manifestó.

El premier también se refirió a la salida del general de la PNP Óscar Arriola debido a los cuestionamientos en su contra y sostuvo que existen dificultades legales para remover a determinados funcionarios de instituciones públicas. Galarreta afirmó que, en algunos casos, se debe solicitar primero la renuncia del funcionario para evitar que este recurra al Poder Judicial y obtenga una medida cautelar.

"Por ejemplo, tú decías del día uno el caso del general Arriola. General Arriola, finalmente, él sale. Desde el día uno la presidenta empezó a evaluar y había una norma que tenemos. Ojo, varios casos igual. Si uno quiere remover a un jefe de alguna... ponte de Indecopi, de jefe de tal, de alguna institución, tienes que pedirle la renuncia porque, si el señor del Gobierno anterior se quiere quedar, este, se amarra y después va al Poder Judicial, pide su cautelar y, la verdad, han hecho un desorden absoluto", afirmó.

