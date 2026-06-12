Desde Machu Picchu hasta el Titicaca: los destinos que convierten a Perú en referente del turismo sostenible, ¿cómo votar?

Perú ha sido nominado como Mejor Destino Verde de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, reconociendo su labor en sostenibilidad y conservación turística. | Foto: Andina/WTA/Composición LR

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Perú vuelve a posicionarse en el escenario internacional del turismo gracias a una nueva nominación que reconoce sus esfuerzos en sostenibilidad y conservación. El país compite como Mejor Destino Verde de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, conocidos como los 'Óscar del Turismo', distinción que destaca a los territorios que promueven un desarrollo turístico responsable y respetuoso con el medio ambiente.

La postulación pone en valor algunos de los principales atractivos naturales y culturales del país, desde Machu Picchu hasta el lago Titicaca, destinos que han impulsado iniciativas de conservación, turismo comunitario y protección del patrimonio. La votación ya está abierta y tanto viajeros como profesionales del sector pueden participar.

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Machu Picchu, Titicaca y otros destinos impulsan la candidatura peruana

La nominación reconoce el trabajo realizado en diversos destinos que combinan biodiversidad, cultura y sostenibilidad. Entre ellos destaca Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país y referente mundial en conservación patrimonial.

También figura el lago Titicaca, donde diversas comunidades desarrollan propuestas de turismo vivencial que permiten a los visitantes conocer tradiciones ancestrales, mientras se promueve el desarrollo económico local. A ello se suman áreas naturales protegidas de la Amazonía, la costa y los Andes, que forman parte de la oferta turística sostenible peruana.

La candidatura busca resaltar los esfuerzos para equilibrar el crecimiento de la actividad turística con la preservación de ecosistemas, recursos naturales y expresiones culturales.

¿Cómo votar por Perú en los World Travel Awards 2026?

Las personas interesadas en apoyar la candidatura peruana deben ingresar al portal oficial de los World Travel Awards y crear una cuenta de usuario gratuita. Una vez registrado el perfil, será posible acceder a la categoría correspondiente a Sudamérica y seleccionar a Perú como Mejor Destino Verde de la región.

La votación está abierta tanto para el público general como para profesionales vinculados al sector turístico. Los organizadores destacan que este reconocimiento busca premiar a los destinos que impulsan prácticas responsables, fomentan la conservación ambiental y generan beneficios sostenibles para las comunidades locales.