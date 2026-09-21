➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 21 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 21de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del lunes 21 de septiembre?
- Aries: Alguien a quien le has comentado tus planes se comunicará contigo para compartirte ideas que permitirán aterrizar todo lo que deseas hacer en menos tiempo del pensado. Todo irá avanzando.
- Tauro: Esa afinidad que tienes con un compañero de trabajo te hará pensar en la posibilidad de unir sus talentos y establecer una sociedad. En el amor, no dudes tanto y defínete, esa persona lo espera.
- Géminis: Luego de luchar con tantas complicaciones logras culminar una labor que pensaste jamás acabaría. Te sentirás satisfecho con los resultados. Recibirás noticias que vienen del extranjero.
- Cáncer: Ese negocio que tienes en mente es rentable, pero necesitas de capitales para poder a concretarlo. Evaluarás la posibilidad de gestionar un préstamo. En el amor, expresa más tus sentimientos.
- Leo: Estás evitando atender algunos temas laborales por considerarlos pesados, pero el problema de este comportamiento es que puedes afectar tu imagen profesional. Ordénate y resuelve.
- Virgo: No porque te esfuerces de más es que las cosas avanzarán. Necesitas esperar y no presionar, puesto que todo saldrá a su debido tiempo. En el amor, deja de insistir y toma una distancia.
- Libra: Te sentirás preocupado por asuntos que no se están resolviendo, pero gracias al apoyo de alguien que te dará la mano encontrarás salidas inteligentes y soluciones. En el amor, evita conflictos.
- Escorpio: Cuidado con tus inversiones, podrías capitalizar un proyecto que no sería del todo rentable. En el amor, aléjate de esa persona que te tienta, pero que sabes no actúa con sinceridad.
- Sagitario: Estarás pendiente de varias gestiones y gracias a tu habilidad lograrás encaminarlas todas de manera correcta. En el amor, no digas cosas que luego no puedas cumplir. Sé más transparente.
- Capricornio: Una persona llena de proyectos muy fantasiosos te hará una propuesta que será difícil de poder aterrizar, descártala. En el amor, retorna alguien que no has logrado olvidar. Sé cauto.
- Acuario: Tienes el deseo de iniciar una nueva actividad laboral. La idea que tienes en mente es buena, pero necesitas de apoyo para poder hacerla realidad. En el amor, llega una nueva oportunidad.
- Piscis: Tendrás que mediar entre compañeros que no logran coincidir y pelean constantemente. Tu intervención será oportuna. En el amor, la química entre tú y esa persona aumenta. Déjate llevar.