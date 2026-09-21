¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre en Perú? Conoce el origen y significado

Cada 21 de septiembre, miles de personas en Perú participan de una tradición que consiste en regalar o recibir ramos de flores amarillas, especialmente girasoles, como una muestra de cariño hacia la pareja, amigos o familiares. La costumbre coincide con la llegada de la primavera al hemisferio sur y tiene detrás un fenómeno cultural que logró cruzar fronteras: el recuerdo de una popular telenovela argentina estrenada hace más de dos décadas.

Esta práctica no tiene su origen en una celebración religiosa ni en una tradición ancestral. Se trata de una costumbre relativamente reciente que comenzó a difundirse a través de la televisión y posteriormente encontró en las redes sociales un espacio para expandirse. Durante los últimos años, plataformas como TikTok e Instagram contribuyeron a que la tendencia adquiriera mayor popularidad. Cada septiembre, las florerías registran una mayor demanda de flores amarillas conforme se acerca el 21 de septiembre.

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Aunque esta fecha suele relacionarse con el comienzo de la primavera, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur ocurre técnicamente entre el 22 y el 23 de septiembre, dependiendo de las variaciones del calendario astronómico de cada año. En Perú, además, el Día de la Primavera se conmemora oficialmente el 23 de septiembre. Pese a ello, el 21 de septiembre se consolidó como la fecha asociada al intercambio de flores amarillas.

¿Qué relación tiene 'Floricienta' con la tradición de regalar flores amarillas?

El origen de esta tendencia se encuentra en 'Floricienta', la producción juvenil creada por Cris Morena y emitida originalmente entre 2004 y 2005. La historia tenía como protagonista a Florencia, personaje interpretado por la actriz y cantante Florencia Bertotti, quien soñaba con recibir flores amarillas de parte de la persona que amaba como una demostración de un sentimiento verdadero.

La canción principal de la serie, cuya letra incluye la frase "él la estaba esperando con una flor amarilla", terminó convirtiéndose en una referencia para toda una generación que creció viendo la producción argentina.

Uno de los momentos más recordados por los seguidores ocurre cuando Federico Fritzenwalden, personaje interpretado por Juan Gil Navarro, cumple el deseo de la protagonista y finalmente le entrega el esperado ramo de flores amarillas. Aquella escena quedó grabada en el imaginario de los espectadores como una representación del romanticismo y del amor correspondido.

Años después de la emisión de la serie, la referencia dejó de estar limitada a la ficción. Los usuarios de redes sociales recuperaron esta escena y comenzaron a relacionarla con el 21 de marzo, fecha que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur.

Esta asociación entre la historia de 'Floricienta' y el calendario de las estaciones generó posteriormente una fecha equivalente para el hemisferio sur: el 21 de septiembre. De esta manera, la tradición se trasladó de la pantalla a la vida cotidiana y se convirtió en una práctica popular en distintos países.

¿Qué significado tienen las flores amarillas?

En el universo de 'Floricienta', las flores amarillas estaban relacionadas con conceptos como la esperanza, la alegría y la luz. Para la protagonista tenían un significado especial, pues representaban uno de sus anhelos dentro de la historia.

El personaje central de la serie era una joven huérfana que trabajaba como sirvienta en la mansión de una familia adinerada. Dentro de esa narrativa, las flores adquirieron una importante carga emocional que posteriormente fue trasladada al uso cotidiano del color amarillo.

En la actualidad, este tono suele asociarse con el optimismo, la energía positiva y la renovación. Estas características guardan relación con la idea de un nuevo ciclo que representa el cambio de estación. Por ello, regalar flores amarillas puede interpretarse como una expresión de cariño y, dependiendo del contexto, incluso como una promesa de mantener un vínculo a largo plazo.

Con el crecimiento de la tendencia, el gesto adquirió distintos significados y dejó de estar exclusivamente relacionado con las parejas. Entre las principales interpretaciones que se le atribuyen actualmente se encuentran: