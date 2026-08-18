Alerta en el lago Titicaca: olas gigantes hunden jaulas y provocan la pérdida de 200 toneladas de trucha en Puno
La situación ha llevado a los afectados a solicitar un seguro acuícola y medidas de protección para garantizar la seguridad de sus embarcaciones y la continuidad de su actividad.
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Un fuerte oleaje registrado en el lago Titicaca en Puno provocó el hundimiento y desplazamiento de jaulas dedicadas a la crianza de trucha en el sector El Faro, distrito de Pomata. Los productores de la zona estiman que alrededor de 200 toneladas del recurso se habrían perdido luego de que las olas superaran la altura de las estructuras y permitieran la fuga de los peces.
Los afectados señalaron que el fenómeno alcanzó una intensidad inusual y obligó a suspender el ingreso de embarcaciones por razones de seguridad. Algunos productores reportaron además botes volteados y pérdidas de alevinos, mientras que otros indicaron que las condiciones también afectan sectores de la ribera del Titicaca como Juli y Yunguyo. El evento ha interrumpido las labores habituales de cosecha y comercialización.
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Oleaje hunde jaulas y causa pérdidas de trucha
De acuerdo con los testimonios recogidos en Pomata, las olas alcanzaron una altura mucho mayor a la habitual y superaron las jaulas instaladas en el lago. La fuerza del agua hizo que algunas estructuras se hundieran, mientras otras quedaron parcialmente desplazadas. Como consecuencia, parte de la producción escapó y otra cantidad habría muerto dentro de las propias instalaciones.
Los productores explicaron que en la zona se generan alrededor de 500 toneladas mensuales de trucha, pero calculan que después de este episodio solo podrían recuperar una parte de la producción prevista. También indicaron que existen aproximadamente 120 productores en El Faro y que todos habrían resultado afectados de alguna manera. En varias jaulas se mantenían peces próximos a ser comercializados, así como alevinos sembrados recientemente.
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Productores piden seguro acuícola y apoyo estatal
La imposibilidad de ingresar al lago también ha paralizado las cosechas, debido a que el oleaje representa un riesgo para trabajadores y embarcaciones. Los afectados señalaron que la trucha producida en esta zona abastece principalmente mercados de Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco y Lima, por lo que la suspensión de actividades impacta directamente en sus ingresos diarios.
Ante las pérdidas, los productores reiteraron su pedido para implementar un seguro acuícola que permita afrontar emergencias de este tipo. También solicitaron medidas de contingencia, infraestructura que proteja las embarcaciones y mayor coordinación con las autoridades regionales. Algunos recordaron que un episodio similar ocurrió en 2011, aunque afirmaron que el actual oleaje habría tenido una magnitud superior y los tomó sin capacidad suficiente de respuesta.
Bajada: La emergencia paralizó cosechas y puso en riesgo embarcaciones en Pomata, donde alrededor de 120 productores dependen de la crianza de trucha para abastecer mercados de varias regiones.