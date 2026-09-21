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Sociedad

“La China Polo” aparece como muerte “ignorada” en SINADEF pese a que Fiscalía investiga sicariato

El registro de Susy Aponte Polo figura como “no se conoce” en la base de datos de defunciones, pese a que la necropsia establece lesiones por proyectil de arma de fuego. El caso vuelve a poner en evidencia los problemas de clasificación de las muertes violentas en el país.

Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos en Caraz mientras realizaba actividades proselitistas. El ataque dejó cinco heridos y está bajo investigación.
Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos en Caraz mientras realizaba actividades proselitistas. El ataque dejó cinco heridos y está bajo investigación.Difusión
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Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', fue asesinada a balazos el sábado durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz. La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash recibió impactos de proyectil de arma de fuego y falleció a consecuencia de las lesiones. El ataque dejó, además, a cinco personas heridas.

Sin embargo, al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), el caso aparece registrado con el tipo de muerte “NO SE CONOCE/IGNORADO”, pese a que las causas consignadas en el registro hacen referencia a lesiones compatibles con un ataque con arma de fuego.

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El analista de datos Juan Carbajal alertó sobre esta inconsistencia y señaló que, mientras permanezca bajo esa categoría, el fallecimiento no se incorpora al conteo de homicidios cuando se consulta la base filtrando específicamente por ese tipo de muerte. ‘‘Lo que no se mide, no se combate; borrar el rastro de la violencia armada en los sistemas del Estado maquilla la gestión de las autoridades y nos condena a vivir bajo una amenaza que el Gobierno se niega a reconocer en el papel’’, indicó en su reporte en su cuenta de X.

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'La China Polo' fue asesinada durante una actividad de campaña

El crimen ocurrió alrededor del mediodía del sábado 19 de septiembre en inmediaciones del mercado de Caraz. Aponte Polo realizaba actividades de campaña como candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash cuando fue atacada. La Policía detuvo inicialmente a un ciudadano, a quien se le incautó un arma de fuego que deberá ser sometida a las pericias correspondientes.

La investigación fiscal también cambió de calificación. Inicialmente, el caso fue abierto como presunto feminicidio, pero la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió posteriormente la investigación como presunto sicariato.

Hay dos detenidos en flagrancia, ambos de nacionalidad venezolana, mientras las autoridades buscaban determinar quiénes estarían detrás del ataque y cuál fue el móvil.

La periodista había denunciado amenazas contra su vida días antes de su asesinato. Aponte había señalado que recibió llamadas provenientes de establecimientos penitenciarios y advertido públicamente sobre un posible atentado.

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de Aponte Polo y exigió medidas urgentes de protección para los candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Un problema que ya había sido advertido en SINADEF

El caso de Aponte Polo ocurre en medio de cuestionamientos previos sobre la clasificación de muertes violentas en el SINADEF. Carbajal ha identificado en reiteradas ocasiones registros de personas fallecidas por proyectil de arma de fuego (PAF) que, pese a la evidencia consignada en las causas de muerte, permanecen bajo la categoría “ignorada” o “no se conoce”.

Según una revisión difundida por el analista, en 2026 ya se habían identificado 171 muertes por arma de fuego clasificadas como “ignoradas/no se conoce”. Para el periodo 2017-2026, la cifra acumulada que reportó alcanza 2.468 registros bajo esa condición. Estos datos corresponden a su revisión de la base de SINADEF y deben entenderse como registros pendientes de clasificación o actualización, no necesariamente como homicidios definitivamente omitidos.

El problema no es nuevo. La República ya reportó que, durante 2025, más de 300 muertes violentas ocasionadas por PAF figuraban como “ignoradas” dentro de SINADEF, según la revisión de Carbajal. El especialista explicó que una actualización o sinceramiento posterior de esos registros podría modificar las cifras oficiales de homicidios.

En el caso de 'La China Polo', por ahora, la contradicción queda expuesta entre el registro estadístico y los hechos investigados por las autoridades: una mujer asesinada a balazos durante una actividad pública aparece en SINADEF bajo una categoría que no la identifica como homicidio. El registro podría ser corregido conforme avance la investigación y se actualice la información de la defunción.

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