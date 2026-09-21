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Dengue en alerta: La Libertad y Piura acumulan más de 17.000 casos y 10 fallecidos

Piura concentra 10.656 contagios y siete muertes, mientras que La Libertad reporta 6.593 transmisiones y tres decesos. Autoridades advierten sobre el avance del mosquito transmisor y dificultades para realizar labores de prevención.

El dengue sigue en aumento en el norte del Perú, con Piura y La Libertad reportando 17,249 casos y 10 fallecidos en 2026. Las altas temperaturas y lluvias agravan la situación sanitaria.
El dengue sigue en aumento en el norte del Perú, con Piura y La Libertad reportando 17,249 casos y 10 fallecidos en 2026. Las altas temperaturas y lluvias agravan la situación sanitaria. | La RepúblicaAlmendra Piura
Almendra Ruesta
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El dengue continúa en aumento en distintas regiones del norte del país. Piura y La Libertad acumulan al menos 17.249 casos y 10 fallecidos durante 2026, de acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades sanitarias de ambas regiones.

El incremento ocurre en un contexto de altas temperaturas, lluvias y dificultades para ejecutar las labores de prevención y control del mosquito Aedes aegypti.

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La Libertad registra más de 6.500 casos y tres fallecidos

En La Libertad, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que hasta el momento se contabilizan 6.593 casos de dengue, entre autóctonos e importados. La mayoría corresponde a contagios originados en la propia región.

La provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de pacientes, principalmente en los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Laredo. “En la actualidad, tenemos 6.593 casos, de los cuales son autóctonos e importados, pero la gran mayoría son autóctonos, es decir, propios de la región”, señaló Florián.

La Geresa también reportó tres fallecimientos asociados al dengue. Según el funcionario, los pacientes llegaron a los establecimientos de salud en condición grave luego de haberse automedicado y no recibir atención médica de manera oportuna. Los fallecidos corresponden a casos registrados en Chao, en la provincia de Virú; Ciudad de Dios, en Pacasmayo; y Trujillo.

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Solo 45% de viviendas permite el control larvario

Una de las principales dificultades para contener la propagación del dengue en La Libertad está relacionada con las labores de prevención dentro de las viviendas.

Florián explicó que el personal sanitario realiza acciones de control larvario para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito, pero una parte importante de las familias no permite el ingreso de los trabajadores.

“Solo tenemos el 45% de puertas abiertas; el resto son puertas cerradas”, manifestó el gerente regional de Salud.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a permitir el ingreso del personal debidamente identificado para que pueda inspeccionar los recipientes donde podría acumularse agua y convertirse en criaderos del Aedes aegypti.

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Piura supera los 10.000 casos y reporta siete fallecidos

La situación también es crítica en Piura, región que hasta la semana epidemiológica 36 de 2026 registra 10.656 casos de dengue y siete fallecidos.

Solo durante la semana 35 se contabilizaron alrededor de 1.000 pacientes con sintomatología compatible con la enfermedad, de acuerdo con el reporte regional.

Del total de fallecidos confirmados, cuatro son niñas: dos del distrito de Tambogrande, una de Las Lomas y otra de Chulucanas. Las otras víctimas corresponden a un joven de Veintiséis de Octubre y dos adultos de Tambogrande y Chulucanas. Las provincias de Piura, Morropón y Sullana concentran más del 90% de los casos reportados en el departamento.

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Altas temperaturas favorecen la reproducción del mosquito

El especialista en salud pública Julio Barrena advirtió que el incremento de casos registrado durante las últimas ocho semanas está relacionado, entre otros factores, con el aumento de las temperaturas.

El médico explicó que las condiciones climáticas cálidas y la presencia de lluvias pueden acelerar el ciclo biológico del Aedes aegypti. En determinadas condiciones, el periodo para que el mosquito pase de huevo a adulto puede reducirse de aproximadamente 10 a cinco días. “Vamos a seguir con las altas temperaturas y la presencia de lluvias, lo que acorta el ciclo biológico del zancudo”, explicó Barrena.

El especialista recordó que episodios similares se registraron luego de períodos de lluvias intensas, como durante el Fenómeno de El Niño Costero de 2017 y el ciclón Yaku en 2023. En ese escenario, advirtió sobre una posible mayor presión sobre los servicios de salud de Piura si los contagios continúan aumentando.

Vacunación contra el dengue avanza lentamente

Otro factor de preocupación es el avance de la inmunización. Según Barrena, hasta el 20 de septiembre solo alrededor del 20% de la población objetivo en Piura había recibido la vacuna contra el dengue.

La campaña de vacunación comenzó en agosto y está dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años, además de personal de salud, según el esquema establecido por las autoridades sanitarias.

El especialista explicó que la protección completa no se obtiene inmediatamente después de la primera dosis. La segunda aplicación se realiza tres meses después de la primera y la protección se consolida cuatro semanas después de esta segunda dosis.

Por ello, quienes recién comenzaron el esquema de vacunación deberán esperar varios meses para alcanzar la protección completa, mientras el dengue continúa circulando en las regiones afectadas.

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