Papa León XIV en Santa Cruz: provincia de 35.000 habitantes recibirá a 100.000 peregrinos

El Papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre, abarcando actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y la Amazonía, con el lema "Abramos el corazón". | Composición LR

El Papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre, abarcando actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y la Amazonía, con el lema "Abramos el corazón". | Composición LR

El papa León XIV cumplirá una visita apostólica de seis días al Perú, entre el 11 y el 16 de noviembre, con una agenda que combinará actividades oficiales en Lima con un recorrido por la costa norte, los Andes y la Amazonía.

El programa difundido por la Santa Sede establece que el pontífice llegará a Lima el miércoles 11, procedente de Buenos Aires, y permanecerá en el país hasta el lunes 16, cuando partirá desde el Callao rumbo a Roma. En esos seis días visitará Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

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Su recorrido tendrá como lema “Abramos el corazón” y combinará celebraciones religiosas con encuentros con autoridades, jóvenes, universitarios, comunidades amazónicas, sacerdotes, religiosos y fieles.

El Gobierno señaló que la visita apostólica representa “una oportunidad para fortalecer los lazos de unidad, diálogo y reconciliación” entre los peruanos. Asimismo, destacó que el recorrido del pontífice permitirá poner en valor “la diversidad geográfica, cultural y social del Perú”.

La Conferencia Episcopal Peruana adelantó que en los próximos días se ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con representantes de la Nunciatura Apostólica y del Gobierno, en la que se ampliarán los detalles sobre la visita. La fecha, hora y lugar aún están por definirse.

La Diócesis de Chiclayo destacó que León XIV regresará a la región para reencontrarse con las comunidades que acompañó durante casi una década. El retorno incluirá encuentros con fieles de la costa y la sierra, así como con jóvenes, representantes de la Iglesia y comunidades de Zaña.

En Santa Cruz se espera la llegada de unos 100.000 peregrinos, pese a que la provincia tiene poco más de 35.000 habitantes. Ante esta convocatoria, los vecinos vienen siendo capacitados para recibir visitantes en sus viviendas, mientras que restaurantes y transportistas reciben orientación de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca.

La visita también ha puesto sobre la mesa algunas demandas de la provincia. Entre ellas está el pedido para mejorar la carretera Santa Cruz-Chiclayo y la creación de un museo arqueológico que permita conservar y exhibir piezas históricas de la zona, actualmente bajo custodia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque.

Además, la visita tiene un componente especial para la población local: durante su etapa como obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost recorrió seis distritos de Santa Cruz, donde participó en misas por festividades patronales y administró bautizos y confirmaciones. El recuerdo de esa etapa es uno de los elementos que marca el reencuentro con la provincia.

Miércoles 11: llegada a Lima y bienvenida oficial

León XIV iniciará la jornada en Buenos Aires, donde antes de viajar al Perú visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 2 p. m. partirá del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Lima y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 5.30 p. m.

En territorio peruano comenzará la agenda oficial. A las 6.15 p. m. se realizará la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y, media hora después, el Papa tendrá una visita con el presidente de la República.

La jornada continuará a las 7.45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, donde sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Allí pronunciará un discurso.

Jueves 12: Iglesia y jóvenes en Lima

El segundo día estará íntegramente dedicado a Lima.

A las 9.30 a. m., León XIV se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego, a las 10.20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral.

A las 11.30 a. m., el pontífice tendrá un encuentro sobre las “desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, en el atrio de la Catedral.

Por la tarde, su agenda estará dirigida a las nuevas generaciones. A las 6 p. m. encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

La jornada terminará a las 8 p. m. con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13: el reencuentro con Chiclayo

El viernes comenzará el recorrido por las regiones. León XIV partirá a las 7.40 a. m. desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo y llegará a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” a las 9.10 a. m.

Una hora y veinte minutos después, presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, uno de los principales actos multitudinarios de la visita.

El vínculo del pontífice con Chiclayo es especialmente significativo. Robert Prevost fue obispo de esta diócesis entre 2015 y 2023 y mantuvo durante esos años una estrecha relación con sus comunidades.

A las 12.40 p. m., realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. Luego retornará a su agenda pública: a las 4.30 p. m. se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

A las 5.45 p. m., tendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El día concluirá con una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Sábado 14: Santa Cruz y la celebración de Santo Toribio

La mañana del sábado comenzará en Chiclayo con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, a las 8 a. m., en la Catedral de Santa María.

A las 9.10 a. m., el pontífice partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca. Llegará aproximadamente a las 9.50 a. m.

A las 11 a. m., celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Después de la celebración, retornará a Chiclayo.

El programa oficial identifica esta jornada como el recorrido Chiclayo–Santa Cruz de Succhabamba–Zaña–Chiclayo, aunque el detalle horario difundido por la Santa Sede no consigna una actividad específica del pontífice en Zaña.

Ya en Chiclayo, a las 5.30 p. m., León XIV participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo.

Domingo 15: de los Andes a la Amazonía

El domingo será la jornada de mayor desplazamiento dentro del país. León XIV partirá de Chiclayo a las 7.50 a. m. rumbo a Cusco y llegará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10 a. m.

Media hora después participará en un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

A las 11.45 a. m., dirigirá la oración del Ángelus en la plaza situada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Pero su recorrido continuará hacia la Amazonía. A la 1.05 p. m., partirá desde Cusco rumbo a Pucallpa y llegará a las 2.30 p. m.

En Ucayali, a las 3 p. m., tendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Una hora y 45 minutos después, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

A las 7.05 p. m., partirá de Pucallpa hacia Lima. Su llegada a la Base Aeronaval del Callao está prevista para las 8.20 p. m.

Lunes 16: última jornada y retorno a Roma

El último día de la visita comenzará nuevamente en Lima. A las 8.30 a. m., León XIV visitará a los trabajadores y personas atendidas en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10.30 a. m., celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

El viaje concluirá oficialmente en el Callao. A la 1.15 p. m. se realizará la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval y, media hora después, a las 1.45 p. m., el avión papal partirá rumbo a Roma.

Un recorrido por tres regiones

En seis días, la agenda llevará a León XIV por la costa, la sierra y la selva del país. El programa combina ceremonias litúrgicas con espacios de diálogo y encuentro con diferentes sectores.

Lima concentrará los actos protocolares y los encuentros con autoridades, obispos, jóvenes y universitarios. Chiclayo tendrá un peso especial por el vínculo pastoral que el pontífice mantiene con la ciudad. En Cusco se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular, mientras que en Pucallpa tendrá como protagonistas a los misioneros y pueblos amazónicos.

El recorrido por las regiones se iniciará el viernes 13 y concluirá el domingo 15, pero la visita apostólica completa se extenderá hasta el lunes 16, cuando León XIV abandone el Perú rumbo a Roma.