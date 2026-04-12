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Elecciones 2026 EN VIVO: Sigue minuto a minuto la jornada electoral en Perú
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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

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Elecciones 2026: ciudadanos cruzan en lanchas el lago Titicaca para votar en la ciudad de Puno

Pobladores provenientes de las islas de Amantaní, Taquile y Uros se desplazaron desde tempranas horas para cumplir con su deber ciudadano durante este domingo 12 de abril.

Se espera que más de 900.000 ciudadanos participen en comicios en Puno
Se espera que más de 900.000 ciudadanos participen en comicios en Puno | Composición LR / Captura RPP

La jornada electoral también se desarrolla en las regiones del Perú, en el marco de las Elecciones Generales 2026, en la que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar. A diferencia de la capital, en el interior del país muchos tienen que movilizarse desde puntos más alejados para cumplir con su deber ciudadano.

En el caso del departamento de Puno, al sur del territorio nacional, varias personas se dirigieron desde tempranas horas de este domingo 12 de abril hasta el puerto Muelle, con la finalidad de abordar lanchas que los trasladen hacia la ciudad en un recorrido que implica cruzar el majestuoso lago Titicaca.

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Se desplazaron para cumplir su derecho al voto

Según reportó RPP Noticias, los ciudadanos que compraron sus pasajes para usar el transporte fluvial provienen de las islas altiplánicas de Amantaní, Taquile y Uros, zonas ubicadas entre dos a tres horas del centro de la ciudad puneña y que se caracterizan por su enorme valor cultural.

Los trabajadores que alquilan sus lanchas en el puerto Muelle relataron al medio que la ciudadanía de estas localidades suele realizar este particular desplazamiento desde muy temprano cada vez que se presenta una convocatoria electoral de índole nacional.

Más de 900.000 votantes llamados a las urnas

La primera mesa de sufragio en Puno se instaló a las 5.17 a. m. en la Institución Educativa San Juan de Huata, mesa N° 074556, con miembros titulares presentes, en el distrito de Huata, marcando el inicio formal del proceso electoral en el departamento.

De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en la región participarán a lo largo de esta jornada 963.489 electores distribuidos en 3.397 mesas y 463 locales de votación desplegados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (OPDE) de Puno, San Román, Azángaro, Huancané, San Antonio de Putina y Chucuito.

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