Corte de agua hoy, 21 de septiembre: Sedapal suspende el servicio en Ate, SJL y Pueblo Libre por varias horas

Sedapal anuncia un corte de agua para este lunes 21 de septiembre en Ate, San Juan de Lurigancho y Pueblo Libre, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura de distribución.

Sedapal anuncia un corte de agua para este lunes 21 de septiembre en Ate, San Juan de Lurigancho y Pueblo Libre, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura de distribución. Foto: composición LR

Sedapal realiza cortes de agua hoy, lunes 21 de septiembre, en sectores de Ate, San Juan de Lurigancho (SJL) y Pueblo Libre debido a trabajos programados de mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución. La suspensión tendrá distintos horarios según la zona afectada, por lo que los usuarios deben revisar el cronograma para conocer cuándo se restablecerá el servicio.

El corte de agua se realizará durante varias horas y, en uno de los sectores afectados, el periodo de interrupción llegará hasta 14 horas. Sedapal recomendó a los vecinos y comerciantes tomar precauciones antes del inicio de las labores y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras permanezca restringido el suministro.

¿Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal?

Ate

Hora del corte: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Zonas afectadas: Asoc. Los Triunfadores, Asoc. Paraíso de Amauta y A. H. Amauta zona B.

San Juan de Lurigancho

Hora del corte: 8.00 a. m. a 9.00 p. m.

Zonas afectadas: Asoc. Las Praderas de Santa María, A. H. Lomas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A. H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa, A. H. CMC Ampl. Santa María Parcela I, A. H. 1ro de Agosto, A. H. 1ro de Agosto Ampliac, Agru. Nuevo Milenio, A.H. Prolg. Santa María Parcela II Sector Ampl., AF San Juan Bautista de Santa María, A. H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, A. H. Parcela II Santa María y A. H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A.

Pueblo Libre

Hora del corte: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Zonas afectadas: Cercado, Urb. Cercado, Urb. Sanidad PNP y Urb. Oyague. También se incluye el cuadrante comprendido por la av. Sucre, calle Rosa Toledo, av. San Martín, av. Dulanto, jirón Carlos de los Heros, calle Nicolás Alcázar, av. Brasil, av. La Marina y las calles interiores.

Sedapal indicó que los trabajos corresponden a labores programadas de mantenimiento preventivo para conservar las condiciones de la red y favorecer el funcionamiento del sistema de abastecimiento. La empresa recomendó a los usuarios verificar sus canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con la reposición del servicio.

Para consultas y reportes sobre inconvenientes vinculados con la interrupción del agua potable, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000.