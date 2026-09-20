Accidentes registrados en la Vía Evitamiento son ocasionados por motocicletas en su mayoría, según Lima Expresa

Accidentes registrados en la Vía Evitamiento son ocasionados por motocicletas en su mayoría, según Lima Expresa

Lima Expresa precisó que los 134 siniestros mencionados previamente para 2025 correspondían exclusivamente a siniestros graves, es decir, aquellos en los que se registraron personas heridas o fallecidas, y que esa cifra agrupaba tanto la Vía de Evitamiento como la Vía Expresa Línea Amarilla.

Según la concesionaria, entre enero y julio de este año se contabilizaron 94 siniestros graves en las vías bajo su concesión. La empresa sostiene que, pese a este registro, la siniestralidad grave mantiene una tendencia descendente en el largo plazo.

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De acuerdo con sus datos, entre 2016 y 2025 la reducción acumulada de los siniestros graves alcanzó el 78%. Para la concesionaria, esta disminución responde a una combinación de medidas que incluyen el mantenimiento de las vías, señalización, iluminación, infraestructura peatonal y un servicio de monitoreo y auxilio vial.

Lima Expresa señala que sus unidades de atención llegan a los incidentes en un tiempo promedio de 15 minutos. Además, cuenta con un comité de accidentes encargado de identificar situaciones críticas y plantear acciones correctivas.

Sin embargo, el comportamiento de los usuarios aparece como uno de los principales factores detrás de los accidentes registrados actualmente.

Motociclistas participan en la mitad de siniestros graves

La concesionaria indicó que los motociclistas participaron en el 50% de los siniestros graves registrados durante 2026. Esta situación constituye, según la empresa, uno de los principales factores que actualmente son monitoreados en las vías bajo su administración.

Lima Expresa señaló que no establece un listado de puntos peligrosos dentro de la concesión, debido a que considera que la infraestructura que opera y mantiene es segura. En su lugar, realiza un seguimiento de los incidentes para identificar las circunstancias en las que ocurren.

Para responder ante estos casos, la concesionaria cuenta con un Centro de Control de Operaciones, puntos tácticos ubicados en la Vía de Evitamiento, ambulancias, una brigada particular de bomberos y coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Exceso de velocidad y maniobras imprudentes

Respecto de las causas de los fallecimientos, Lima Expresa informó que, según los casos registrados por su Centro de Control de Operaciones, estos se originaron principalmente por maniobras imprudentes y exceso de velocidad.

La empresa también identificó otras conductas de riesgo, como los cambios indebidos de carril, la distracción durante la conducción y el incumplimiento de los límites de altura establecidos para vehículos de carga.

Este último factor no solo representa un riesgo para los conductores, sino que también puede ocasionar daños en la infraestructura cuando vehículos de carga con dimensiones superiores a las permitidas circulan por determinados sectores.

Concesionaria descarta fallas de infraestructura

Consultada sobre cuántos accidentes podrían atribuirse a deficiencias de infraestructura, Lima Expresa respondió que no registra siniestros cuya causa haya sido atribuida a una falla de infraestructura bajo su responsabilidad.

La concesionaria sostuvo que las vías cuentan con programas permanentes de inspección y mantenimiento. También destacó las labores de conservación de la señalización, iluminación y de la infraestructura destinada a peatones.

La empresa indicó que continuará trabajando con entidades como la ATU y la Policía Nacional para reforzar las acciones de seguridad vial.