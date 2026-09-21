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Buscan voluntarios que hablen inglés para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú: trabajarán 25 horas semanales en un hostal

Los postulantes deben comprometerse por un mínimo de 3 semanas. Las experiencias de antiguos voluntarios destacan la calidez del lugar y la oportunidad de mejorar su español.

Una convocatoria en Workaway ofrece alojamiento gratuito en Puerto Iguazú a cambio de voluntariado cultural en un hostal familiar, cerca de las Cataratas del Iguazú.
Una convocatoria en Workaway ofrece alojamiento gratuito en Puerto Iguazú a cambio de voluntariado cultural en un hostal familiar, cerca de las Cataratas del Iguazú. | Composición LR/Workaway/Iguazú Argentina
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Una convocatoria en la plataforma Workaway ofrece alojamiento gratuito en Puerto Iguazú a cambio de voluntariado cultural. La iniciativa corresponde a un pequeño hostal familiar situado a pasos de las emblemáticas Cataratas del Iguazú, ideal para explorar la región durante el tiempo libre. Mariel, responsable del establecimiento, señala que busca integrar a los viajeros en el negocio que gestiona junto a sus allegados para que "se acerquen a las costumbres argentinas y practiquen español".

El programa está pensado para personas dispuestas a colaborar con tareas de apoyo a cambio de su estancia. La propiedad goza de una ubicación estratégica en el centro urbano, con acceso directo a la terminal de autobuses, supermercados y locales gastronómicos. Aquella propuesta combina asistencia operativa y turismo accesible en uno de los destinos más icónicos de Argentina.

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¿Qué ofrece el voluntariado en las Cataratas del Iguazú y cuáles son sus tareas?

El puesto principal consiste en atender la recepción del hostal. Las personas seleccionadas tramitan el ingreso y la salida de los huéspedes, resuelven dudas sobre la zona y recomiendan opciones de transporte local. La oferta exige un compromiso laboral de cinco horas diarias, lo que suma aproximadamente 25 horas a la semana.

Se requiere una estadía mínima de tres semanas y un cupo limitado de dos colaboradores en el voluntariado cerca de las Cataratas de Iguazú. Foto: Workaway

Se requiere una estadía mínima de tres semanas y un cupo limitado de dos colaboradores en el voluntariado cerca de las Cataratas de Iguazú. Foto: Workaway

El trabajo contempla el orden de las áreas compartidas, el cuidado de la piscina y reparaciones menores. Sin embargo, no abarca la limpieza general de la propiedad, ya que el espacio dispone de personal especializado para esa labor. "Te necesitamos como recepcionista", aclara la anfitriona para enfatizar que las tareas son accesibles y permiten socializar con otros viajeros.

En retribución, el programa otorga alojamiento privado con aire acondicionado y wifi, sin contacto directo con el público. La estancia brinda acceso libre a la cocina con insumos elementales. Aunque las comidas no forman parte del acuerdo, los propietarios señalan que suelen convidar sus platillos diarios. Los días de descanso abren la oportunidad de explorar atracciones icónicas como el Hito Tres Fronteras y diversos saltos naturales.

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¿Qué requisitos exige el voluntariado en Iguazú y cuál es la opinión de sus participantes?

Para postularse mediante Workaway al hospedaje cercano al parque nacional, los candidatos deben dominar el idioma inglés para atender al turismo internacional en la recepción. La estadía mínima contempla tres semanas y el establecimiento acepta un cupo máximo de dos colaboradores simultáneos. Las tareas abarcan cinco horas de labor cotidiana repartidas entre hospitalidad, atención al público, limpieza general y mantenimiento de la propiedad.

La evaluación general de los antiguos viajeros alcanza puntuaciones de 5,0 sobre 5 en la precisión de las condiciones publicadas y 4,9 en comunicación e intercambio cultural. Jonathan, quien colaboró durante tres semanas en febrero de 2026, definió su vivencia como “increíble”. Asimismo, Romina remarcó que las asignaciones resultaron sencillas y le permitieron tiempo suficiente para explorar los saltos de agua desde Argentina y Brasil.

El resto de los testimonios pondera el clima acogedor del lugar junto a la oportunidad de practicar otros idiomas. Achille, voluntario por un mes en 2024, catalogó la labor en recepción como "muy tranquilo" y celebró el avance en su nivel de español. En tanto, Hannah y Ben explicaron que sus deberes diarios incluyeron la bienvenida a los huéspedes e higiene de la alberca. Los interesados en aplicar deben registrarse en la plataforma digital para escribirle directamente al anfitrión.

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