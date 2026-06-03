La embarcación "Carlos Antonio" se hundió cerca de Sarayacu, en Loreto, luego de un presunto impacto con obstáculos expuestos por el bajo caudal del río | Foto: Difusión

La embarcación "Carlos Antonio" se hundió cerca de Sarayacu, en Loreto, luego de un presunto impacto con obstáculos expuestos por el bajo caudal del río | Foto: Difusión

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Una embarcación fluvial que transportaba pasajeros y una carga comercial de cientos de pollos vivos se hundió cerca de la comunidad de Sarayacu, en la provincia de Ucayali, región Loreto, mientras cubría la ruta Pucallpa–Contamana. El incidente ocurrió en medio de la temporada de vaciante que afecta a varios ríos de la Amazonía peruana y que complica la navegación en distintas zonas de la región.

Según los reportes preliminares, la nave denominada Carlos Antonio habría sufrido el accidente tras impactar contra un banco de arena y otros obstáculos presentes en el cauce. La emergencia obligó a los ocupantes a abandonar rápidamente la embarcación, aunque todos lograron ser rescatados sin que se registraran heridos de gravedad.

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Rescate oportuno evitó consecuencias mayores para pasajeros

Tras el accidente, los pasajeros y tripulantes trasladaron parte de la carga hacia pequeñas embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones. La rápida reacción permitió poner a salvo a los ocupantes mientras la nave comenzaba a inundarse y posteriormente se hundía.

Otras embarcaciones que transitaban por el sector colaboraron en las labores de auxilio y facilitaron el rescate de todas las personas que viajaban a bordo. Aunque no se reportaron víctimas ni lesionados graves, parte de la mercadería y algunas pertenencias resultaron afectadas por el ingreso de agua.

Autoridades evalúan daños y causas del naufragio

El incidente volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan las embarcaciones durante la disminución del caudal de los ríos amazónicos. En esta época del año suelen aparecer bancos de arena, troncos y otros elementos que incrementan los riesgos para el transporte fluvial de pasajeros y mercancías.

Tras conocerse la emergencia, personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali se desplazó al lugar para brindar asistencia a los afectados y realizar una evaluación de los daños. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú se dirige a la zona para efectuar las inspecciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas que originaron el naufragio. Además, continúan los trabajos para recuperar parte de la embarcación y de la carga comprometida.