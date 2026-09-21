Infracciones por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad Foto: Andina / Difusión

La presunta agresión sexual de parte de menores de edad contra uno de sus compañeros de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja volvió a encender las alarmas sobre la recurrencia de este tipo de casos en el país. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4.394 infracciones por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad a nivel nacional.

La cifra se desprende del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía y contempla las denuncias interpuestas por casos en los que los presuntos agresores y las víctimas son menores de edad. Por tener los victimarios menos de 18 años, la ley penal estipula sus actos como infracciones y no como delitos.

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Más de 500 infracciones al mes

Según la institución fiscal, el total de infracciones denunciadas y registradas en el Ministerio Público por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad representa un promedio de 549 casos al mes y 18 al día.

El reporte también identifica los distritos fiscales con más denuncias. Arequipa (268), Lima Este (264), Lima Sur (262), Ucayali (251) y Lima Centro (239) concentran la mayor cantidad de registros de infracciones con corte al 31 de agosto de 2026.

Violencia sexual contra menores: Fiscalía registró más de 4.300 infracciones a nivel nacional lo que va del 2026

Caso Liceo Naval en investigación

La denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del colegio Liceo Naval continúa en investigación a cargo de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. Seis escolares permanecen internados de forma preventiva en el Centro Juvenil Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, mientras se desarrollan las diligencias y se esclarece su presunta responsabilidad en los hechos.

La Marina de Guerra, institución que administraba el Liceo Naval de San Borja cuando ocurrieron los hechos, condenó este lunes toda forma de violencia y se solidarizó con el alumnado afectado y su familia. Asimismo, anunció cambios en la normativa de los liceos navales con el fin de implementar medidas que permitan restaurar y fortalecer la convivencia educativa, reforzando la protección de los alumnos y asegurando entornos realmente seguros.