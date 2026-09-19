Milagros Leiva: Minjusdh advierte sanciones por difundir información de menores sin consentimiento

Leiva reconoció haber revelado en televisión el nombre de un menor vinculado al caso del Liceo Naval, calificándolo como un "imperdonable error" y se disculpó públicamente.

Leiva reconoció haber revelado en televisión el nombre de un menor vinculado al caso del Liceo Naval, calificándolo como un "imperdonable error" y se disculpó públicamente. Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó que la información relacionada con menores de edad cuenta con protección constitucional y legal, luego de que la periodista Milagros Leiva reconociera haber revelado en televisión el nombre de un menor vinculado al caso del Liceo Naval. La conductora admitió que mencionar su identidad durante su programa fue un error.

Leiva se disculpó públicamente con la familia del adolescente y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia”, manifestó durante su espacio en Panamericana Televisión.