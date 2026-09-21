Sicario utilizó arma de un policía para asesinar a la "China Polo"

El asesinato de Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', fue un claro crimen por encargo, según fuentes cercanas con conocimiento del caso. La investigación está a cargo de personal de Homicidios de la Divincri junto con la Fiscalía de Huaraz y se maneja con absoluta reserva.

Hasta el momento, dos implicados se encuentran detenidos, según la información proporcionada por el fiscal Tomás Gálvez. Luis Iván Obispo Díaz (32 años) y Ronald José Toro Artila (29 años) fueron los primeros detenidos.

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Luis Obispo fue capturado y reducido a balazos por el propio personal de seguridad que acompañaba a 'La China Polo' en el mercado de Caraz, durante sus actividades proselitistas.

Según las fuentes, el presunto sicario seguía de cerca a Aponte en su recorrido por el centro de abastos. Se habría hecho pasar por un simpatizante del partido Socios por Áncash para acercarse a ella y a su entorno de confianza.

Una vez que Aponte llegó a las inmediaciones de la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, dentro del mercado, la abordó un periodista local de nombre Víctor Castillo, quien le hizo unas preguntas sobre los casos que investigaba y que serían revelados en su programa dominical.

Polo había denunciado amenazas nueve días antes de ser asesinada y manejaba su caso. El ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz fue detenido y reducido por la seguridad de la propia 'China Polo'.

La PNP le incautó una pistola Glock de 9 × 19 mm, vinculada a un suboficial de la PNP y reportada como hurtada en 2023 en Villa El Salvador. Sin embargo, ni su personal de resguardo se percató de la presencia del presunto sicario. Él sacó su arma a relucir y aprovechó el momento en que Aponte miraba hacia la cámara para dispararle en la cabeza.

A balazos

Tras cometer el asesinato, el extranjero salió corriendo, sin presagiar que el personal de seguridad respondería el ataque a balazos, según algunos testigos. En el tiroteo, Luis Obispo habría recibido hasta tres impactos de bala. Uno de los disparos impactó en el rostro a la altura de la boca de manera superficial.

Al verse herido trató de seguir escapando, pero fue reducido por los vecinos de la zona y allegados de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Una vez reducido y golpeado, llegó el serenazgo y la Policía.

Durante el registro personal se le encontró una licencia para portar armas de fuego a nombre del suboficial PNP Christian James Arévalo Calderón. También se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm, de serie BTVG236, que pertenecía al mismo oficial.

La PNP informó que el arma de fuego incautada al presunto sicario registra una denuncia por delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto, ocurrido en Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023.

Tras la captura de Luis Obispo, horas más tarde, en el distrito de Surco, personal de Inteligencia intervino a Ronald José Toro Artila. La Policía no descarta que este último haya sido el financista del ataque, por lo que se investiga si habría realizado la reserva del hospedaje utilizado por Obispo Díaz desde el 16 de septiembre y si participó en su traslado hacia Caraz.

Pistola Glock calibre 9 × 19 mm

Diligencias fiscales

El último sábado, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, dirigida por el fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate, tomó el caso, tras confirmar que la investigación ya no será por feminicidio como se anunció en un primer momento; sino por sicariato.

Entre las diligencias urgentes se encuentra la toma de declaraciones de las víctimas que resultaron heridas por impactos de bala durante el suceso. Asimismo, se ha solicitado el registro de las cámaras de videovigilancia del hotel donde se habría hospedado uno de los presuntos atacantes.

Del mismo modo, se ha dispuesto la realización de la pericia de absorción atómica, así como la práctica de la necropsia de ley al cuerpo de la agraviada, entre otras diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos. China Polo será velada en el distrito de Comas y luego será llevada a Áncash para su sepultura, según informaron allegados a la periodista.

La PNP se constituyó al lugar de los hechos para seguir indagando por el caso.

Datos

Al cierre de esta edición, entre el 28 de julio y el 18 de septiembre, se registraron preliminarmente 288 homicidios durante el actual gobierno de Keiko Fujimori, cifra que podría incrementarse debido a que la base de datos aún se encuentra en actualización. Del total, 209 casos (72,6%) fueron cometidos con armas de fuego, evidenciando una alta prevalencia de este tipo de violencia. En regiones con una situación delictiva crítica, el porcentaje fue incluso mayor: Piura (91,7%), La Libertad (86,7%), Lima (80,8%) y Callao (80%).