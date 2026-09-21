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Deportes

Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los campeonatos sudamericanos y europeos.

Lanús, Montevideo City Torque y Orense juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: LFP/Sudamericana/Liga Pro/composición LR
Lanús, Montevideo City Torque y Orense juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: LFP/Sudamericana/Liga Pro/composición LR
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Los partidos de este lunes 21 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos campeonatos sudamericanos en una semana donde habrá fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes continúa el fútbol en Argentina. Aldosivi se enfrenta ante Atlético Tucumán, mientras que Barracas Central se verá las caras contra Independiente Rivadavia. De igual forma, Lanús y Estudiantes de La Plata protagonizarán el duelo más atractivo. En los Juegos Suramericanos, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina tendrán acción en la ciudad de Santa Fe.

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Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Aldosivi vs Atlético Tucumán
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ViX
  • Barracas Central vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ViX
  • Lanús vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Guabirá vs SA Bulo Bulo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Independiente vs Tamayapo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Manta vs Orense
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Central Español vs Montevideo City Torque
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

  • Paraguay vs Uruguay
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Movistar Deportes
  • Venezuela vs Argentina
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Movistar Deportes

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