Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este lunes 21 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos campeonatos sudamericanos en una semana donde habrá fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este lunes continúa el fútbol en Argentina. Aldosivi se enfrenta ante Atlético Tucumán, mientras que Barracas Central se verá las caras contra Independiente Rivadavia. De igual forma, Lanús y Estudiantes de La Plata protagonizarán el duelo más atractivo. En los Juegos Suramericanos, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina tendrán acción en la ciudad de Santa Fe.

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Aldosivi vs Atlético Tucumán

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ViX

Barracas Central vs Independiente Rivadavia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ViX

Lanús vs Estudiantes de La Plata

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Guabirá vs SA Bulo Bulo

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Independiente vs Tamayapo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Manta vs Orense

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

Central Español vs Montevideo City Torque

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY