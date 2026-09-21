Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los campeonatos sudamericanos y europeos.
Los partidos de este lunes 21 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos campeonatos sudamericanos en una semana donde habrá fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este lunes continúa el fútbol en Argentina. Aldosivi se enfrenta ante Atlético Tucumán, mientras que Barracas Central se verá las caras contra Independiente Rivadavia. De igual forma, Lanús y Estudiantes de La Plata protagonizarán el duelo más atractivo. En los Juegos Suramericanos, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina tendrán acción en la ciudad de Santa Fe.
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Aldosivi vs Atlético Tucumán
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ViX
- Barracas Central vs Independiente Rivadavia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ViX
- Lanús vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Guabirá vs SA Bulo Bulo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Independiente vs Tamayapo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Manta vs Orense
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Central Español vs Montevideo City Torque
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de los Juegos Suramericanos HOY
- Paraguay vs Uruguay
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: Movistar Deportes
- Venezuela vs Argentina
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes