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Cusco prevé habilitar viviendas y zonas de campamento ante visita del Papa León XIV en noviembre

Gercetur estima que más de 500.000 visitantes llegarían a la región durante los días de la visita del sumo pontífice, por lo que se buscan alternativas ante la limitada capacidad hotelera.

Visita del papa León XIV a Cusco
Visita del papa León XIV a CuscoComposición LR / Andina
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Cusco se prepara para recibir una masiva llegada de visitantes por la visita del papa León XIV, prevista para el 15 de noviembre. El pontífice arribará a las 10.00 a. m. al aeropuerto Alejandro Velasco Astete y luego se trasladará al Parque Arqueológico de Sacsaywaman, donde pronunciará un mensaje.

Después, se dirigirá a la Plaza Mayor para rezar el Ángelus. Su salida de Cusco está prevista para las 1.05 p. m., cuando partirá rumbo a Pucallpa. La corta agenda ha generado también preocupación por la capacidad de la ciudad para atender a los miles de visitantes que llegarán durante esos días.

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El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Rosendo Baca, estimó que más de 500.000 personas podrían llegar a Cusco. Advirtió que la capacidad hotelera no sería suficiente para atender esta demanda. "Si llegan 500 mil visitantes en esos dos, tres días de visita, va a ser imposible tener esta demanda directamente con la capacidad hotelera que tenemos", señaló.

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Evalúan viviendas y colegios

Ante este escenario, Gercetur evalúa habilitar viviendas particulares como espacios de hospedaje temporal. También se analiza el uso de colegios, aunque Baca remarcó que estas alternativas deberán ser previamente coordinadas y autorizadas por las entidades competentes.

"Queremos dar las facilidades, pero también tenemos que dar las condiciones y que sean con seguridad", sostuvo el funcionario. Las coordinaciones involucran a instituciones educativas, el Arzobispado, gobiernos locales y la Gerencia Regional de Educación.

Además, se habilitarían zonas de campamento para los visitantes que lleguen en vehículos. Según Baca, estos espacios deberán contar con servicios higiénicos, seguridad y atención de salud. Paralelamente, Gercetur prepara material informativo, refuerza las oficinas de información turística y evalúa nuevos hospedajes que cumplan con las condiciones requeridas.

La llegada del papa también es vista por Gercetur como una oportunidad para impulsar el turismo religioso. Baca mencionó destinos como el Señor de Huanca y la ruta del barroco, con el objetivo de que los visitantes puedan conocer otros atractivos de Cusco durante su estadía.

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