Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Panamericana TV toma drástica decisión luego de que Milagros Leiva revelara el nombre de menor agredido en el Liceo Naval

La conductora Milagros Leiva generó ola de críticas tras revelar el nombre del menor agredido en el colegio Liceo Naval. Ante ello, Panamericana Televisión tomó una decisión.  

Milagros Leiva conduce de lunes a viernes su programa 'Esta noche' por Panamericana TV. Foto: Composición LR/Panamericana TV
Milagros Leiva conduce de lunes a viernes su programa 'Esta noche' por Panamericana TV. Foto: Composición LR/Panamericana TV
google iconLa República en Google

Luego de que Milagros Leiva revelara en vivo el nombre del menor presuntamente agredido sexualmente en el colegio Liceo Naval, durante la edición del viernes 18 de septiembre pasado en su programa 'Esta noche', Panamericana Televisión tomó una drástica decisión.

En un primer movimiento para calmar la avalancha de críticas de los televidentes hacia Leiva, el equipo de producción del canal decidió editar el programa que había sido publicado en YouTube. De esta manera retiraron el fragmento en el que la conductora expuso el nombre de la víctima y en el que pide perdón de rodillas a la familia del afectado por haber revelado su identidad.

Sin embargo, la decisión no evitó que el contenido continuara circulando en redes sociales. Algunos usuarios compartieron extractos de la emisión en redes sociales, principalmente en formato de clips y shorts, donde continuaron los cuestionamientos hacia la periodista.

Panamericana TV retiró el programa del viernes 18 de septiembre de Milagros Leiva y solo se observa del jueves 17. Foto: YouTube.

Panamericana TV retiró el programa del viernes 18 de septiembre de Milagros Leiva y solo se observa del jueves 17. Foto: YouTube.

Puedes ver

Milagros Leiva pide "perdón de rodillas" tras revelar en vivo el nombre de menor agredido sexualmente

lr.pe

Panamericana TV decide eliminar programa del viernes 18 de Milagros Leiva

La medida adoptada para intentar frenar las críticas de los usuarios no dio resultados. A ello se sumaron los pronunciamientos de las autoridades, que advirtieron sobre posibles sanciones relacionadas con la Ley de Protección de Datos Personales. Ante este nuevo escenario, Panamericana TV decidió retirar de YouTube la edición del viernes 18 del programa 'Esta noche', conducido por Milagros Leiva.

En el canal de videos solo permanece disponible la edición del jueves y las emisiones de días anteriores. Sin embargo, la casa televisiva decidió mantener la entrevista que Leiva realizó ese viernes al abogado César Nakazaki, quien habló sobre el caso Liceo Naval desde el punto de vista legal.

Por su parte, Milagros Leiva todavía no se ha pronunciado sobre la ola de críticas que generó su error en vivo. En sus redes sociales, la periodista compartió únicamente historias relacionadas con las entrevistas que realizó a políticos para el otro medio de comunicación en el que trabaja. Se espera que hable este domingo durante su dominical 'Sin rodeos', que se emite en Panamericana TV.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Universitario se ahogó en Cusco! Deportivo Garcilaso goleó 4-0 al equipo de Cúper y es líder del Torneo Clausura

Panamericana TV toma drástica decisión luego de que Milagros Leiva revelara el nombre de menor agredido en el Liceo Naval

[Copa Davis 2026 EN VIVO] Perú vs Paraguay HOY: Ignacio Buse juega por la clasificación en el tercer set de la serie del Grupo Mundial I

Espectáculos

Giacomo Benavides acerca del caso Liceo Naval: “No es solo una agresión física como nos quiere vender el colegio”

Rafael Cardozo sorprende al referirse a la boda de Cachaza con André Bankoff y le hace dramático pedido: "Sé feliz"

Naldy Saldaña admite que mantuvo romance clandestino con José Burga, animador de La Bella Luz, pese a que ambos tenían pareja: "Me equivoqué"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Asesinan a periodista Susy Aponte, "La China Polo", candidata al Gobierno Regional de Áncash

JNE condena el asesinato de la candidata regional por Áncash Susy Aponte y exige celeridad en la investigación

Según la Policía, este sería el presunto asesino de la ‘China Polo’