Luego de que Milagros Leiva revelara en vivo el nombre del menor presuntamente agredido sexualmente en el colegio Liceo Naval, durante la edición del viernes 18 de septiembre pasado en su programa 'Esta noche', Panamericana Televisión tomó una drástica decisión.

En un primer movimiento para calmar la avalancha de críticas de los televidentes hacia Leiva, el equipo de producción del canal decidió editar el programa que había sido publicado en YouTube. De esta manera retiraron el fragmento en el que la conductora expuso el nombre de la víctima y en el que pide perdón de rodillas a la familia del afectado por haber revelado su identidad.

Sin embargo, la decisión no evitó que el contenido continuara circulando en redes sociales. Algunos usuarios compartieron extractos de la emisión en redes sociales, principalmente en formato de clips y shorts, donde continuaron los cuestionamientos hacia la periodista.

Panamericana TV retiró el programa del viernes 18 de septiembre de Milagros Leiva y solo se observa del jueves 17. Foto: YouTube.

Panamericana TV decide eliminar programa del viernes 18 de Milagros Leiva

La medida adoptada para intentar frenar las críticas de los usuarios no dio resultados. A ello se sumaron los pronunciamientos de las autoridades, que advirtieron sobre posibles sanciones relacionadas con la Ley de Protección de Datos Personales. Ante este nuevo escenario, Panamericana TV decidió retirar de YouTube la edición del viernes 18 del programa 'Esta noche', conducido por Milagros Leiva.

En el canal de videos solo permanece disponible la edición del jueves y las emisiones de días anteriores. Sin embargo, la casa televisiva decidió mantener la entrevista que Leiva realizó ese viernes al abogado César Nakazaki, quien habló sobre el caso Liceo Naval desde el punto de vista legal.

Por su parte, Milagros Leiva todavía no se ha pronunciado sobre la ola de críticas que generó su error en vivo. En sus redes sociales, la periodista compartió únicamente historias relacionadas con las entrevistas que realizó a políticos para el otro medio de comunicación en el que trabaja. Se espera que hable este domingo durante su dominical 'Sin rodeos', que se emite en Panamericana TV.