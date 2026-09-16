El tren, decorado en sus seis coches con personajes de Sanrio, ofrece una experiencia visual única para los pasajeros, con ilustraciones de Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi.

El tren, decorado en sus seis coches con personajes de Sanrio, ofrece una experiencia visual única para los pasajeros, con ilustraciones de Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi. Foto: composición LR/Difusión

La Línea 1 del Metro de Lima incorporó un tren con una temática inspirada en Hello Kitty and Friends como parte de las actividades por el mes de la amistad y la primavera. La iniciativa, impulsada por Sanrio junto con su representante en Perú, The Business Hub Group, busca llevar los personajes de la reconocida marca japonesa a uno de los principales servicios de transporte de la capital.

La intervención se encuentra presente en uno de los trenes que circulan por la red y contempla la decoración de sus seis coches, tanto en las zonas exteriores como interiores. Además, se pondrán a disposición del público 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños de Hello Kitty and Friends, que podrán conseguirse en las estaciones de la Línea 1.

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Así luce el tren de Hello Kitty que recorre la Línea 1 del Metro de Lima

El tren intervenido presenta una ambientación temática en sus seis coches, con ilustraciones de distintos personajes pertenecientes al universo de Sanrio. Hello Kitty, My Melody, Pompompurin y Kuromi forman parte de los diseños incorporados en la unidad que presta servicio a los pasajeros de la Línea 1.

La propuesta lleva el concepto de la amistad al recorrido cotidiano de los usuarios mediante diferentes personajes y elementos gráficos distribuidos tanto dentro como fuera de los coches. La experiencia fue denominada “El Tren de la Amistad” y se integra a las actividades desarrolladas durante esta temporada del año.

Además, se lanzarán 50,000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños especiales que se podrán obtener en las estaciones de la Línea 1 hacia finales de septiembre.

¿Cuándo la Línea 1 pondrá a la venta tarjetas de viaje coleccionables de Hello Kitty?

La propuesta también tendrá una edición especial para los usuarios del sistema de transporte. Hacia el cierre de septiembre, se comercializarán 50.000 tarjetas de viaje coleccionables con diseños alusivos a Hello Kitty and Friends. Los ejemplares estarán disponibles en todas las estaciones de la Línea 1, servicio que conecta San Juan de Miraflores con Villa El Salvador.