Mafia en el Jorge Chávez: trabajadores del aeropuerto colocaban droga en maletas de pasajeros

Una red ilícita habría quedado al descubierto. Un grupo de trabajadores de la empresa privada Talma, que presta servicios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, presuntamente se dedicaba a introducir clorhidrato de cocaína en las maletas de pasajeros con destino al extranjero. Según un reportaje del dominical Cuarto Poder, estos empleados aprovechaban su acceso a áreas restringidas del terminal para colocar la droga y eludir los controles de seguridad.

La organización operaba en la zona conocida como la ‘Siberia’, donde se ordena el equipaje antes del embarque. Allí, los implicados habrían abierto las maletas, escondido los kilos de droga y vuelto a cerrarlas, para después asegurarse de que llegaran hasta la aeronave y salieran del país. El caso está bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.

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Dos involucrados en presunto ingreso de droga a maletas

De acuerdo con el reportaje, el 8 de septiembre los estibadores Edinson Portilla Cáceda y Junior Zeña Calderón, trabajadores de Talma, habrían ocultado tres ladrillos de cocaína en sus casacas de trabajo para ingresar a la zona de la ‘Siberia’ sin levantar sospechas en los controles de seguridad.

Una vez allí, habrían colocado la sustancia ilícita dentro de una maleta de la aerolínea KLM con destino a Ámsterdam (Países Bajos), donde cada kilo de cocaína peruana supera los 40.000 euros. Aunque las cámaras no registraron ese momento exacto, después sí captan a uno de los trabajadores intentando repetir la maniobra sin conseguirlo.

Segundo intento falló y permitió detectar droga en el aeropuerto

Según las indagaciones, los implicados intentaron introducir droga por segunda vez en otra maleta; sin embargo, su conducta, al ser los únicos trabajadores que llevaban casacas de trabajo en la mano, alertó a un agente de seguridad, que los intervino. En ese momento, Portilla fue a los servicios higiénicos y salió del lugar sin la prenda.

Posteriormente, las autoridades ubicaron la casaca e identificaron en su interior tres ladrillos de cocaína. Las primeras indagaciones han permitido la detención de cinco trabajadores, un supervisor y dos estibadores. Sin embargo, los principales involucrados, Edinson Portilla y Junior Zeña, lograron escapar antes de cumplir su horario de trabajo y permanecen con paradero desconocido.

Las investigaciones apenas comienzan y las autoridades buscan establecer si la red tenía cómplices en aeropuertos de Europa para retirar la droga antes de que las maletas llegaran a la faja de reclamo. Tampoco se descarta la posible participación de los dueños de las maletas alteradas en estas acciones delictivas.